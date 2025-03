Inter: dal Real il primo colpo, sarà al Mondiale

I nerazzurri hanno diversi giocatori in scadenza e devono prendere delle decisioni importanti in ottica competizione di giugno. Ecco le ultime

In viale della Liberazione si pensa già al futuro. Nonostante gli obiettivi stagionali devono essere già raggiunti, il club nerazzurro sta iniziando a programmare la prossima stagione. Un anno che si preannuncia molto impegnativo anche considerando le grandi aspettative che ci sono e la necessità di svecchiare la rosa. Ma non è da escludere che Oaktree decida di dare il via libera ad un colpo un po’ fuori dai parametri fissati in passato.

Secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna, il Real Madrid sarebbe al lavoro per trovare una soluzione ad un proprio tesserato ancora prima della fine del campionato. L’intenzione dei Blancos è quella di cederlo ad un prezzo scontato nella sessione di calciomercato di giugno e a questo punto un tentativo da parte dell’Inter non è da escludere. Si tratta di una operazione non semplice da chiudere e c’è bisogno anche del via libera di Oaktree. Ma Inzaghi sarebbe ben contento di accoglierlo visto che parliamo di un profilo di grande esperienza.

Calciomercato Inter: affare con il Real, i dettagli

L’Inter ha delle idee molto chiare: puntare su calciatori giovani e di prospettiva. Ma da tempo Inzaghi è in pressing per riuscire ad avere anche qualche profilo più anziano, ma che possa garantire quella esperienza in partite importanti. Qualcosa è mancata nella stagione in corso e magari avere in rosa calciatori che hanno disputato partite importante e vinto tanto potrebbe sicuramente essere un aiuto in più.

Stando a quanto riferito da fichajes.net, il Real Madrid punta a cedere Alaba ancora prima del Mondiale per Club. L’austriaco al momento è fuori dai piani dei nerazzurri sia per età che per ingaggio. Ma un pensierino l’Inter lo potrebbe fare soprattutto se si pensa alla possibilità di andarlo ad acquistare low cost. Secondo le informazioni a disposizione, infatti, si parla di una cifra intorno ai 5-6 milioni di euro per andarlo ad acquistare.

La difesa dell’Inter ha dimostrato in questa stagione qualche lacuna di troppo e Alaba con la sua esperienza potrebbe dare una mano sicuramente molto importante. Per il momento, come spiegato in precedenza, siamo nel campo delle ipotesi anche perché l’austriaco non sembra rientrare pienamente nei parametri imposti da Oaktree in ottica calciomercato. Ma la proprietà americana potrebbe fare un sacrificio andando a prendere il calciatore.