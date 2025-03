Ibrahimovic è tornato, ma il futuro è un’incognita

Lo svedese è a Milanello per l’allenamento della squadra in vista del match contro il Napoli in programma domenica sera

Zlata Ibrahimovic è tornato. Dopo una lunga assenza, durante circa tre settimane, lo svedese ha varcato nuovamente i cancelli di Milanello, per stare vicino alla squadra in vista della sfida contro il Napoli in programma domenica sera.

Due giorni fa era toccato a Giorgio Furlani – come abbiamo potuto vedere col video diventato virale sui social – presentarsi al centro sportivo di Carnago, insieme a Geoffrey Moncada (l’unico ad essere a Milanello ieri). L’Amministratore Delegato e lo svedese sono chiaramente i protagonisti di questi giorni: sui giornali e tra i tifosi non si fa altro che parlare di loro.

Furlani in prima linea, il futuro di Ibra è un’incognita

E’ evidente che l’AD dopo il viaggio negli Stati Uniti si sia preso totalmente la scena e la scelta del nuovo Direttore sportivo porterà la sua firma, nonostante Ibra si sia mosso con Gerry Cardinale, incontrando e decidendo, di fatto, di puntare su Igli Tare.

Il prescelto di Giorgio Furlani, che è volato a Dubai per incontrati dei partner commerciali, è invece Fabio Paratici, per il quale serve ancora trovare la quadra totale per la fumata bianca.

Ibrahimovic così negli ultimi giorni è sparito dalla scena. Complice un’influenza non indifferenza non si è mostrato nemmeno in occasione della partita contro il Como, prima della sosta, alimentando le voci di una separazione dal Diavolo.

Oggi, dunque, il ritorno a Milanello. Un ritorno, che però non può certo mettere a tacere tutti i dubbi relative al suo futuro. Ibra rappresenta Gerry Cardinale a Milano e continuerà ad avere voce in capitolo sulle scelte di calciomercato, ma l’ultima parola spetterà a Giorgio Furlani, come ormai è chiaro a tutti. Lo svedese potrebbe non accontentarsi di questo ruolo e un addio al Milan, dunque, non può certo essere escluso.