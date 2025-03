Il Milan riabbraccia Gimenez, ma c’è un’assenza che fa rumore

La giornata rossonera in vista della sfida contro il Napoli di domenica sera: ecco cosa è successo al centro sportivo di Carnago

Sergio Conceicao ha ritrovato questa mattina la squadra al centro sportivo di Carnago in vista della sfida di Napoli, in programma domenica sera.

Il tecnico portoghese, come confermato a Calciomercato.it, può contare sul rientro in gruppo di Santi Gimenez, che si è gettato alle spalle i problemi fisici accusati in Nazionale. Il messicano così si candida a scendere in campo dal primo minuto contro gli uomini di Antonio Conte, ma non è da escludere l’impiego di Tammy Abraham visto che il 2 aprile, poi, si giocherà il tanto atteso derby contro l’Inter.

Sergio Conceicao potrà comunque gestire le forze della propria squadra. Con i recuperi di Alessandro Florenzi e Ruben Loftus-Cheek, che si candida a giocare dall’inizio, il tecnico portoghese può contare praticamente su tutto l’organico. Oltre allo squalificato Yunus Musah, al Maradona, infatti, mancherà il solo Emerson Royal.

Ibra ancora assente, il punto della situazione

Ma l’assenza che continua a far discutere sui giornali e sui social è quella di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese anche oggi non era a Milanello.

E’ successo spesso in passato, ma ha fatto certamente meno rumore: d’altronde il viaggio negli Stati Uniti di Giorgio Furlani ha un po’ cambiato le carte in tavola. Tutti oggi si chiedono se Ibrahimovic sparirà di scena in un prossimo futuro. Una domanda alla quale è difficile rispondere. Lo svedese alla vigilia del match contro il Como non si è presentato per via di un’influenza per nulla bella, ma domani dovrebbe far ritorno al centro sportivo di Carnago.

Il punto interrogativo sul suo destino, però, rimarrà ugualmente. L’Amministratore Delegato – come possiamo vedere ogni giorno – d’altronde si è preso la scena. Lo sta facendo con la scelta del Ds, ma anche presentandosi a Milanello. Le sue immagini al centro sportivo hanno così fatto il giro del Web (Oggi però era assente anche lui. Ad assistere all’allenamento c’era, invece, Moncada). E’ chiaro a tutti, che al Milan l’ultima parola è d Giorgio Furlani. Ad Ibra tutto questo andrà davvero bene? Solo il tempo ci darà le risposte