Ribaltone Loftus-Cheek: tra campo e mercato, doppia novità per il Milan

Le ultime sul futuro del centrocampista inglese, pronto a tornare a giocare dopo un lungo periodo fermo per infortunio

Dopo la pausa per le nazionali, torna in campo la Serie A. Nel weekend le attenzioni principali saranno rivolte certamente al Maradona, dove il Napoli di Antonio Conte ospiterà il Milan.

Sarà una partita importante per entrambe le squadre: gli azzurri vogliono continuare a credere nella vittoria dello Scudetto, ma anche i rossoneri non possono sbagliare per coltivare le ultimissime speranze per restare aggrappati al sogno Champions League.

Guardando in casa del Diavolo, Sergio Conceicao è pronto a schierare la sua formazione migliore. Oggi capiremo le condizioni di Santi Gimenez, ma non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. Il portoghese potrà così contare su tutta la rosa, a parte Yunus Musah, che sarà squalificato.

C’è però un dubbio che ha accompagnato l’ex Porto in questi giorni ed è quello legato ai tre di centrocampo da schierare. Di certo non si tocca Tijjani Reijnders, nonostante le fatiche con l’Olanda. Per gli altri due posti sono in corsa Bondo, Fofana e Ruben Loftus-Cheek.

Novità Loftus-Cheek, Conceicao ci crede

La novità è rappresentata proprio dall’inglese, per il quale Sergio Conceicao stravede. Il portoghese, quando ne ha avuto la possibilità ne ha sempre parlato bene e questa ultima fase di stagione può rilanciarlo.

L’ex Chelsea, che fin qui ha deluso, con zero gol all’attivo e un infortunio lunghissimo, può davvero essere l’arma in più del Milan. Conceicao ci crede tanto e non è da escludere che il calciatore giochi dal primo minuto già contro il Napoli. Ruben Loftus-Cheek ha caratteristiche uniche e questo è ben noto dalle parti di via Aldo Rossi, ma se in queste ultime settimane non dovesse arrivare una svolta, il suo addio sarebbe davvero inevitabile.

Con Sergio Conceicao, però, c’è la possibilità concreta di rinascere e di dare un senso a questa stagione più che complicata. Ruben Loftus-Cheek può così diventare davvero un nuovo acquisto per il Milan. In alternativa si aprirebbero le porte per un ritorno in Premier League, dove piace a Nottingham, Aston Villa, Newcastle e Fulham, o di un approdo in Arabia Saudita.