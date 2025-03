Conte via, ancora in Serie A: spunta la clausola

Antonio Conte in maniera inattesa può seriamente salutare il Napoli restando però ancora in Serie A per la prossima stagione. Spunta una clausola che può cambiare gli scenari in maniera importante e radicale.

E’ il classico allenatore che, per il rendimento che riesce a garantire per i calciatori che allena e che ha a disposizione, qualunque squadra vorrebbe avere in panchina. Entra dentro la testa dei calciatori e le sue idee tattiche gli permettono poi di realizzare delle imprese che sono in altri casi difficili anche solo da immaginare. In tal senso, il Napoli se lo sta godendo ma le voci che arrivano ultimamente non possono non destare più di qualche timore. Sono sempre di più, infatti, i grandi club che stanno facendo la corte all’ex tecnico di Juventus e Chelsea.

In Serie A, infatti, ci sono tante panchine che sono a dir poco instabili e che sicuramente dovranno fare i conti con un cambiamento per la prossima stagione. E tra i nomi che le varie dirigenze stanno valutando non può non comparire anche quello di Antonio Conte, che a Napoli sta dimostrando una volta di più tutto il suo valore. In tal senso, però, è da registrare una svolta importante: c’è una clausola nel suo contratto con il club di Aurelio De Laurentiis che può cambiare in maniera radicale gli scenari.

Clausola nel contratto di Antonio Conte: il Napoli in allarme

La speranza di tutti in casa Napoli è che Antonio Conte possa seriamente restare all’ombra del Vesuvio anche nella prossima stagione. In tal senso, arriva un retroscena molto importante direttamente da Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ai microfoni di Radio Punto Zero. Nei contratti di Conte, infatti, ci sono tante clausole e “clausolette” e non è una eccezione quello sottoscritto con il Napoli.

Dal punto di vista del giornalista, il Napoli ed Aurelio De Laurentiis sapevano a che cosa stavano andando incontro e c’è un precedente che non può non preoccupare. Basti pensare, infatti, che nell’accordo sottoscritto all’epoca con l’Inter c’era proprio una clausola che gli ha permesso di continuare a guadagnare 7 milioni di euro anche dopo il suo addio. Probabile, dunque, seguendo il filo logico, che anche ora Conte abbia una clausola che gli consenta di liberarsi. Laddove lo volesse, ovviamente.

Ma non è tutto, dal momento che dietro questo possibile addio ci potrebbe essere proprio una big italiana. Secondo il direttore di TeleLombardia, infatti, la possibilità più concreta è che Antonio Conte firmi con il Milan, con Fabio Paratici nel ruolo poi di direttore sportivo. Proprio la scelta di quest’ultimo, sempre più probabile, allontana la pista Allegri per i rossoneri visti i rapporti tra i due. Attenzione, però, alla candidatura di Ancelotti per il Milan.