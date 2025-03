Conte-Juve: da Torino arriva una voce

Il Napoli è tornato a volare in campionato grazie alla guida di Antonio Conte. Arriva una voce da Torino con il nuovo intreccio che riguarda il passato, la verità

Saranno settimane intense in casa Juventus per centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions. Spunta la nuova verità da Torino, la voce che coinvolge l’allenatore del Napoli che ha saputo ricostruire un gruppo valoroso in pochi mesi. Ecco l’intreccio che vedrà protagonista Antonio Conte.

Antonio Conte dovrà comunicare in tempi brevi la sua decisione in vista della prossima stagione. Il presidente De Laurentiis ha intenzione di blindarlo sedendosi subito al tavolo con lui: il futuro dell’allenatore del Napoli è ancora in bilico. Spunta una nuova voce da Torino con l’intreccio decisivo che riguarda anche il passato. Al momento sulla panchina della Juventus è arrivato Igor Tudor: l’allenatore croato sarà protagonista fino al Mondiale per club, poi arriverà una nuova decisione.

Conte, la verità sul futuro a Torino: la voce decisiva

La dirigenza bianconera ha optato per l’esonero di Thiago Motta per dare una svolta allo spogliatoio della Juventus. Tudor ci proverà fino alla fine, ma il percorso sarà ricco di difficoltà: spunta una voce da Torino per Antonio Conte.

Ai microfoni di Tuttosport Luigi De Canio ha rivelato il rapporto tra Tudor e Conte. L’attuale allenatore della Juventus è stato un suo giocatore ai tempi di Siena: all’epoca il suo vice era proprio Antonio Conte che non riusciva mai a stare zitto in panchina. Lo stesso De Canio ha rivelato come i due, seppur buoni amici, andavano spesso allo scontro: Tudor criticava spesso i metodi duri di Conte che curava ogni minimo movimenti dei vari reparti.

Ora Conte potrebbe avere la strada spianata per la prossima stagione dopo la chiamata come traghettatore del croato. Un intreccio che riguarda il passato dei due allenatori della Serie A. I due si somigliano davvero parecchio, come rivelato da De Canio: “Sono entrambi passionali, Antonio riusciva già all’epoca ad entrare nella testa dei calciatori“.

Una nuova mossa a sorpresa per puntare in alto con un nuovo progetto interessante proveniente da Torino. Conte conosce molto bene Tudor grazie al lavoro ai tempi di Siena con De Canio: un ritorno al passato in vista della prossima stagione per sostituire subito l’allenatore croato. Giugno sarà un mese di rivoluzioni ancora in casa Juventus.