Arda Guler in Serie A, arriva la svolta: c’è un ostacolo

Arda Guler è pronto a cambiare aria per accettare subito il progetto in Serie A. Addio immediato al Real Madrid, ecco cosa c’è di vero: la decisione definitiva

Novità importanti per il futuro del talento turco, Arda Guler, che non riesce a trovare tanto spazio con il Real Madrid. Protagonista con la Nazionale turca, si sta guardando intorno per individuare subito una nuova destinazione da urlo. Ecco la svolta in Serie A, ecco cosa c’è di vero per l’arrivo a titolo definitivo.

Il talento turco del Real Madrid, Arda Guler, è voglioso di un nuovo progetto interessante. Nelle scorse settimane è arrivato anche l’apprezzamento del suo connazionale, Calhanoglu, che lo vorrebbe vedere con la maglia dell’Inter. Spunta la nuova destinazione a sorpresa, cosa c’è di vero per la svolta di Guler. La sua volontà sarà decisiva per trovare così maggiore spazio nel campionato italiano: la soluzione definitiva per brillare nuovamente di luce propria dopo un periodo di apprendistato al Real Madrid.

Guler pronto a cambiare aria: cosa c’è di vero in Serie A

Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile. C’è la svolta in vista della prossima stagione: Arda Guler non vede l’ora di sognare in grande. La scelta di andare al Real Madrid non si è rivelata quella giusta per lui: arriverà la cessione in estate.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere della Sera, Arda Guler è sempre più vicino al Milan visto che non ha collezionato tanti minuti nel Real Madrid. In caso di Europa la dirigenza rossonera cercherà di allestire una rosa competitiva per puntare in alto dopo mesi terribili sotto ogni punto di vista.

Tutto può cambiare improvvisamente cercando così di superare la concorrenza dell’Inter, che segue ormai da tanto. Calhanoglu ha speso parole d’elogio per il giovane turco del Real Madrid che potrebbe così accontentarlo per lasciarlo libero. Arda Guler potrebbe così volare subito in maglia rossonera prendendo il posto di Joao Felix che non sarà riscattato dal Chelsea.

Due mesi intensi per centrare la qualificazione in Europa: i rossoneri ce la metteranno tutta per finire al meglio la stagione. Il turco è in attesa di una nuova destinazione per sognare in grande: ecco l’intreccio decisivo come riportato da Il Corriere della Sera. Una nuova soluzione in Serie A per sognare subito: senza Europa l’operazione sarebbe più difficile.