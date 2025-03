Vincenzo Italiano: dalla provincia alla Champions, l’ascesa di un futuro top

Scopri Vincenzo Italiano, l’allenatore che ha conquistato il calcio moderno con il suo stile. Una storia di passione per un futuro top player della panchina

Vincenzo Italiano ti fa innamorare del calcio, quello fatto di idee, passione e magia. Con il suo stile di gioco e la sua capacità di trasformare ogni squadra in un’orchestra perfetta, ha portato club come Spezia e Fiorentina a sognare. Ora, al Bologna, sta continuando a incantare, con un progetto che sta stupendo tutta la Serie A.

Ma chi è davvero Vincenzo Italiano? Cosa lo rende così speciale? Abbiamo deciso di ripercorrere le sue esperienze, prima in campo e poi in panchina. Un percorso che lo porterà presto a guidare club di livello ancora più alto, in palcoscenici di sogno.

Vincenzo Italiano, la carriera: un viaggio partito dalla provincia

Italiano nasce a Karlsruhe, in Germania. Figlio di genitori siciliani, è diventato uno degli allenatori più promettenti del calcio moderno. In campo, come tutti, parte come calciatore. Centrocampista per la precisione, con presenze in club come Verona, Genoa e Padova, collezionando oltre 300 presenze in Serie A e Serie B. Ma è da allenatore che ha trovato la sua vera vocazione.

La sua prima avventura in panchina è stata con il Trapani, dove nel 2019 ha centrato una promozione in Serie B, un’impresa che ha fatto capire a tutti di che pasta fosse fatto. Poi è arrivato lo Spezia. Cinque anni fa, nel 2020, ha portato i liguri in Serie A per la prima volta nella loro storia, vincendo i playoff di Serie B con un calcio molto più avanti dei tempi.

La definitiva consacrazione è arrivata con la Fiorentina. Dal 2021 al 2024, ha guidato i viola a due finali di Conference League e a una finale di Coppa Italia, anche se senza trofei, lasciando un’impronta indelebile. Ora, al Bologna, sta continuando a stupire, con un progetto che punta a portare i rossoblu ancora tra le grandi d’Europa.

Italiano al Bologna: un amore che fa volare i rossoblù

Quando Vincenzo Italiano è arrivato al Bologna, la squadra aveva bisogno di una scossa, di qualcuno che le desse un’anima nuova dopo l’addio di Thiago Motta. E lui, con quel suo modo di fare, ha portato una ventata di speranza. Ha preso i rossoblu e li ha trasformati in una squadra che gioca un calcio spettacolare con ritmo, intensità e un coraggio.

Al Dall’Ara, Italiano è un idolo. Quando si alza dalla panchina e incita i suoi, i tifosi rispondono con un boato assordante. Sotto la sua guida, calciatori come Castro e Ndoye sono diventati un fattore determinante e il suo Bologna sogna ancora una volta la Champions League.

Vincenzo Italiano fuori dal campo: un cuore grande come la Sicilia

Lontano dal rettangolo verde, Vincenzo Italiano è un uomo che ti fa sorridere per quanto è semplice. È sposato con Raffaella, una donna che ha conosciuto ai tempi in cui giocava a Verona, e insieme hanno due figli che sono la luce dei suoi occhi, come ha raccontato a La Nazione. La famiglia è il suo porto sicuro, il posto dove si rifugia quando il calcio diventa troppo frenetico, e spesso li porta in vacanza in Sicilia, la terra dei suoi genitori, per respirare il profumo di casa.

Tra le sue passioni, c’è la musica. Come Simone Inzaghi, Italiano è un fan di Vasco Rossi, e si dice che prima delle partite ascolti “Sally” per darsi la carica. E poi c’è la cucina: adora preparare la pasta alla norma, un piatto che gli ricorda le sue radici siciliane, e pare che la sua salsa di pomodoro sia speciale, come ha raccontato un ex compagno di squadra del Verona. È questo il bello di Italiano: un genio in panchina, ma un uomo semplice fuori, con un cuore grande come la Sicilia.