Scatto Champions del Bologna, pokerissimo alla Lazio: la Roma stende il Cagliari e accorcia

Si sono chiuse da pochi istanti le gare del Dall’Ara e dell’Olimpico: compagine di Italiano sugli scudi

Pomeriggio impattante in chiave Champions League. Goleada del Bologna che asfalta la Lazio con rotondo 5-0 maturato in una gara in controllo sin dai primi minuti. Tre punti pesantissimi per i rossoblu che scavalcano momentaneamente la Juventus al quarto posto. Vittoria molto preziosa anche per la Roma che, pur soffrendo molto soprattutto nella ripresa, ha la meglio del Cagliari: all’Olimpico decide un gol di Dovbyk a cavallo dell’ora di gioco.

A prendersi la scena nella domenica di Serie A è sicuramente il Bologna di Vincenzo Italiano. Contro la Lazio, di fatto non c’è mai stata partita. Capitalizzando un inizio veemente, i felsinei passano in vantaggio già a cavallo del quarto d’ora: il cross con i giri contati di Miranda pesca Odgaard tutto solo in area di rigore che in spaccata deposita in rete il pallone dell’1-0. Nonostante una timida reazione di marca biancoceleste, che però non produce occasioni degne di nota, i rossoblu legittimano il vantaggio mettendo in mostra un calcio vivace, intenso ed efficace.

Al tramonto della prima frazione di gioco, Orsolini impegna Provedel: ci prova anche Miranda su punizione, ma la sua conclusione non inquadra lo specchio della porta. Nella ripresa lo spartito non cambia e la gara assume i contorni della goleada. Uno-due letale griffato da Orsolini e Ndoye. La Lazio, colpita, non reagisce più. Al 74′ Castro cala il poker; passando dieci giri di lancette e Fabbian mette il punto esclamativo sull’incontro, capitalizzando nel migliore dei modi un altro assist di un Miranda mai domo. In un Dall’Ara in festa, la Lazio cade, inerme.

Il Bologna schiaccia la Lazio: anche la Roma accorcia, Cagliari battuto 1-0

Di ben altro tenore è invece il match dell’Olimpico tra Roma e Cagliari. Con ancora nella testa e nelle gambe le fatiche di Europa League, la Roma prende il pallino del gioco nel corso del primo tempo ma non riesce a trovare il bandolo della matassa. Giro palla inizialmente sterile quello degli uomini di Ranieri che si accendono soprattutto grazie a Dovbyk: più in palla rispetto alle ultime apparizioni, l’attaccante ucraino sfiora il gol al 21′ e poi a cavallo della mezz’ora. L’occasione più grande del primo tempo di marca giallorossa capita però sui piedi di Mancini, la cui conclusione a botta sicura fischia poco distante dai pali difesi da Caprile.

Gli ospiti si difendono con ordine e, quando possono, provano a rendersi minacciosi dalle parti di Svilar. Al tramonto del primo tempo un contropiede ben congegnato viene di fatto sciupato da Zortea che, entrato in area di rigore, da una posizione piuttosto decentrata non inquadra la porta. Nella ripresa la partita viaggia su binari diversi. Il Cagliari prende coraggio e al 52′ il piatto di Piccoli chiama Svilar ad un intervento importante. Quando l’inerzia del match sembrava essere cambiata, però, Dovbyk mette il suo sigillo. L’attaccante ucraino prima sciupa una ghiotta occasione a cavallo dell’ora di gioco, salvo poi trovare il gol che sblocca la contesa al 61′ con una girata sorniona nel cuore dell’area di rigore. Da rimarcare l’infortunio accorso a Paulo Dybala, uscito per un problema di natura muscolare. Nel finale i sardi provano ad alzare il baricentro ma non creano i presupposti per occasioni importanti.

CLASSIFICA SERIE A: Inter* e Napoli punti 61; Atalanta* 58; Bologna 53; Juventus* 52; Lazio 51; Roma 49; Milan 47; Fiorentina* 45; Udinese 40; Torino 38; Genoa 35; Como e Verona 29; Cagliari 26; Parma e Lecce 25; Empoli 22; Venezia 20; Monza 15.

*una partita in meno

RIEPILOGO 29ESIMA GIORNATA

Genoa-Lecce 2-1

Monza-Parma 1-1

Udinese-Verona 0-1

Milan-Como 2-1

Torino-Empoli 1-0

Venezia-Napoli 0-0

Bologna-Lazio 5-0

Roma-Cagliari

Fiorentina-Juventus oggi ore 18

Atalanta-Inter domani oggi ore 20.45