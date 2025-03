Tradimento Inter, colpo Onana: giocherà in Serie A

Onana è pronto a fare il suo ritorno in Serie A dopo l’avventura con la maglia dell’Inter. Tradimento sorprendente per il numero uno del Manchester United, svelato l’intreccio in Italia

Una nuova bomba di mercato proveniente dalla Premier League per conoscere il futuro di Andrè Onana in Serie A. Una mossa a sorpresa per tornare protagonista con un nuovo top italiano: spunta il tradimento all’Inter. Saranno settimane decisive per prendere la miglior decisione possibile per svoltare nuovamente in carriera dopo gli anni in Premier League.

Criticato aspramente durante la sua avventura al Manchester United, il portiere camerunese non vede l’ora di tornare in Serie A tradendo a sorpresa l’Inter. Protagonista già con la maglia nerazzurra, spunta il nuovo colpo tra i pali per sognare di nuovo lo Scudetto. Un tradimento sorprendente per vestire subito la maglia prestigiosa del club italiano: ormai ci siamo per continuare a sognare in grande. Onana è pronto a sbarcare subito in Italia, ecco l’intreccio decisivo per una nuova soluzione di calciomercato per conoscere il suo futuro.

Onana, occasione in Serie A: tradisce subito i nerazzurri

Una rivoluzione totale in estate per pensare così al colpo tra i pali con l’arrivo di Andrè Onana. Conosciamo gli ultimi dettagli della possibile futura operazione di mercato: ormai ci siamo.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes.net, il Milan ha messo gli occhi sul portiere del Manchester United, Andrè Onana, pronto a fare le valigie. Protagonista già in Serie A con la maglia dell’Inter, ora sarà addio con il top club inglese per fare il suo ritorno a sorpresa in Italia.

Il Milan vuole subito cautelarsi in caso di addio di Mike Maignan: il portiere francese è sempre molto ambito dalle big d’Europa. Sulle tracce di Onana ci sono altri top club europei: un’occasione di mercato da monitorare attentamente per rinforzarsi tra i pali se dovesse partire in estate l’estremo difensore transalpino.

Un profilo esperto e di caratura internazionale per sostituire al meglio Maignan: la dirigenza rossonera è già al lavoro per programmare la prossima stagione per dimenticare in fretta e furia gli ultimi mesi deludenti. L’obiettivo attuale resta un piazzamento in Europa, ma la concorrenza è agguerrita. Tante big d’Europa continuano a pensare al colpo Onana, ormai in uscita dal Manchester United per firmare il suo nuovo contratto in Italia.