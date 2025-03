Si prendono Inzaghi, ribaltone Inter in panchina: “12 milioni a stagione” | ESCLUSIVO

Le ultimissime sul futuro del tecnico piacentino e, di riflesso, su quello del club nerazzurro. Annuncio a sorpresa in diretta

L’Inter vuole blindare Simone Inzaghi con un nuovo contratto. Marotta ha detto che non ci saranno problemi e così probabilmente sarà, anche se sul tecnico aleggia sempre l’ombra della Premier League.

Specialmente in Inghilterra il lavoro del piacentino è molto apprezzato, come conferma l’interesse del Liverpool prima di prendere Slot e quello del Manchester United di qualche mese fa. Al tempo era in bilico ten Hag, coi ‘Red Devils’ pronti a sostituirlo subito proprio con l’allenatore interista.

Sul cui tavolo sarebbe arrivata anche una proposta economica piuttosto allettante, che però il mister Campione d’Italia ha rispedito al mittente. Impossibile, del resto, lasciare l’Inter a stagione in corsa, La Premier rimane comunque tra i piani futuri di Inzaghi, sempre che riesca a imparare la lingua inglese.

In Premier è stimato molto anche dal Tottenham, in primis perché attorno agli ‘Spurs’ gravita ancora il suo amico e conterraneo Paratici (in pole come Ds del Milan), e dall’Arsenal. Proprio dai ‘Gunners’, stando a Fabio Santini di Telenova intervenuto a Inter Zone, potrebbe arrivare una proposta forse in grado di far vacillare Inzaghi.

“Se tutto il quadro va a regime, è evidente che Inzaghi rinnoverà (fino al 2027 o 2028, ndr) – le parole di Santini nel programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it – anche se dall’Inghilterra club come l’Arsenal sarebbero pronti a sganciare 12 milioni l’anno per tre stagioni“. Un totale di 36 milioni di euro, cifre inarrivabili per l’Inter che potrebbe al massimo garantirgli un aumento fino a quota 7 milioni di euro euro netti.

“L’Inter prenderà giocatori di prospettiva. Poi c’è un vecchio pallino: Chiesa”

Santini ha poi fatto un punto sul mercato nerazzurro che verrà, tra possibili entrate e possibili uscite: “A giugno verranno presi giocatori dall’ottimo profilo futuribile. Si lavora su Nico Paz, Arda Guler e Castro proprio per mandare via quelle ‘zavorre’ come Correa e Arnautovic. Mkhitaryan? Ieri ha un po’ preannunciato il suo addio. Bastoni? Non penso ci sia da parte dell’Inter la volontà di cederlo, sarebbe una follia”.

A proposito di nuovi innesti, Santini rilancia la candidatura di Chiesa, giocatore molto stimato da Inzaghi: “Se l’Inter dovesse fare uno sforzo per prendere un giocatore fatto e finito, c’è un vecchio pallino: Federico Chiesa. Credo che l’Inter potrebbe bussare alle porte del Liverpool per prenderlo. Ci sarebbe poi anche Paulo Dybala, ma con l’ultimo infortunio non so se potrà rendere al meglio”.