Milan, colpo in casa Bayer: lo “scambio” beffa la Juventus

Il Milan guarda in vista dell’estate in casa Bayer Leverkusen per un colpo in grado di far fare il salto di qualità da questo punto di vista. Si tratta di una notizia a sorpresa, con una sorta di scambio che può beffare la Juventus, che da tempo è sul calciatore.

I rossoneri sono alle prese con un momento a dir poco delicato, dal momento che buona parte del futuro si deciderà nelle prossime partite. Da questo punto di vista, infatti, è fondamentale per la sostenibilità del progetto la qualificazione alla prossima UEFA Champions League, con la lotta che è serrata dal momento che solo una tra Juventus, Lazio, Milan e Bologna probabilmente riuscirà ad ottenere il pass per la competizione più importante nel mondo del calcio. In tal senso, però, è fondamentale trovare dei rinforzi importanti in vista dell’estate.

Ovviamente anche il calciomercato sarà condizionato in maniera inevitabile dai traguardi che questa squadra riuscirà a centrare o meno. Soprattutto tenendo conto degli introiti che riesce a garantire alle compagini che vi prendono parte la Champions. In tal senso, però, la dirigenza del Milan sembra aver messo nel mirino un rinforzo importante che arriva direttamente dal Bayer Leverkusen e che può arrivare con una sorta di scambio tra le parti. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano.

Il Milan guarda in casa Bayer Leverkusen: colpo low cost

Stando a quanto raccontato da Sport Bild, il Bayer Leverkusen ha messo seriamente nel mirino per la prossima stagione il nome di Malick Thiaw, forte difensore del Milan che però ha subito forse più degli altri il rendimento deludente ed amaro della compagine rossonera in questa annata. In tal senso, la dirigenza milanista ha fissato il prezzo sui 25 milioni di euro con i quali il Milan può tentare una beffa alla Juventus non di poco conto. Ancor di più se in rossonero dovesse arrivare Ancelotti. Andiamo a vedere perché.

Nel momento in cui dal Bayer Leverkusen dovesse arrivare il semaforo verde per investire una cifra del genere per Thiaw, il Milan con questa cessione avrebbe le risorse necessarie per tentare il colpo Jonathan Tah proprio dalle Aspirine. Il roccioso difensore centrale piace alla Juve ed è stato accostato varie volte al Milan. Ha il contratto in scadenza a giugno del 2025 e potrebbe andare di scena una sorta di scambio tra queste due compagini.

Si tratta di una pista suggestiva e da tenere sotto osservazione. Pur essendo un colpo a zero, l’ingaggio che chiede Tah è importante ed oltre ai bianconeri bisogna tenere sotto osservazione anche l’Inter, che da tempo si sta muovendo sulle sue tracce. Insomma, siamo al cospetto dei classici intrecci di mercato.