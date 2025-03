Italiano in una big: accordo con il Bologna, anche un calciatore

Vincenzo Italiano, dopo quanto di straordinario fatto alla guida del Bologna in questa annata, è pronto a spiccare il volo e la big sempre pronta ad affondare il colpo per lui. Nell’accordo potrebbe finirci anche un calciatore dei felsinei.

Siamo al cospetto di un allenatore che, per quanto sia stato spesso criticato per un atteggiamento spesso troppo integralista dal punto di vista tattico e per le finali europee e non solo perse alla guida della Fiorentina, ha raggiunto negli anni dei risultati straordinari. Ha, infatti, prima salvato con un autentico miracolo lo Spezia, poi ha portato la Viola a dei livelli raramente raggiunti. Infine, come se non bastasse, a Bologna ha accettato la panchina più rovente di tutte ed ha addirittura fatto meglio di Thiago Motta.

Il tutto senza praticamente mai sconfessare le proprie idee e proponendo un calcio che migliora partita dopo partita. Come i risultati fino a questo momento raggiunti dimostrano. In tal senso, però, adesso per Vincenzo Italiano potrebbe arrivare una seria svolta nella carriera. La big, infatti, dopo averlo studiato e valutato a lungo, sembra pronta ad affondare il colpo su di lui. E potrebbe seguirlo anche un calciatore attualmente al Bologna in questa sua nuova avventura lontana dall’Emilia Romagna. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Italiano nel mirino della big: anche un calciatore nell’operazione?

Con le panchine di Roma, Milan e Juventus che vedono il loro futuro pieno di ombre, è fisiologico che il nome del tecnico del Bologna, il migliore per distacco in questa annata, sia chiacchierato. In tal senso, stando a quanto raccontato da RomaGiallorossa, la Roma non ha smesso di pensare a Vincenzo Italiano come successore di Claudio Ranieri, che in conferenza ha parlato delle varie soluzioni. E’ un nome che resta tra i profili che la società, insieme a Claudio Ranieri, sta valutando e si tratta di una pista a dir poco suggestiva.

A quanto si legge, infatti, il tecnico piace e non poco, ma non sarà facile convincerlo a lasciare Bologna, un progetto ormai consolidato, per uno invece che è ancora di là da venire. In tal senso, metterlo nelle condizioni di avere un fedelissimo con sé potrebbe aiutarlo e per questo la Roma potrebbe includere nell’accordo con i felsinei per liberarlo anche un calciatore. Tanti i nomi che potrebbero fare al caso dei giallorossi.

Il nome di Santiago Castro è il più suggestiva, ma la strada, vista la concorrenza, è a dir poco in salita. Attenzione, però, ai profili di Odgaard e di Ndoye. Con Vincenzo Italiano hanno avuto una crescita esponenziale e potrebbero seriamente fare al caso dell’attacco della Roma, che ha bisogno di gol e di nuove soluzioni.