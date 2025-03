Inter, cessione eccellente decisa: finanzia il colpo dall’Atletico

In vista dell’estate l’Inter dovrà intervenire con la massima attenzione sia sul fronte cessione che sugli acquisti. In tal senso, la cessione eccellente può finanziare il colpo che arriva direttamente dall’Atletico Madrid. Le ultime notizie a riguardo.

La situazione in termini economici e finanziari per i nerazzurri continua ad essere estremamente difficile e complicata. Per tante ragioni, a partire dal fatto che a prescindere dai risultati ottimi conseguiti di recente i debiti che gravano sulla società sono a dir poco importanti. Per questo ogni grande sforzo in sede di calciomercato deve tristemente per i tifosi e non solo essere accompagnata da una cessione di un pezzo da novanta. In tal senso, la prossima estate andrà esattamente in questa direzione a meno di clamorosi ribaltoni.

Un club come l’Inter, però, non può avere come principale obiettivo quello di continuare a vincere senza apparente soluzione di continuità. La strada, ovviamente, è sempre in salita ed ora arrivano delle notizie a dir poco significative. E che coinvolgono, ancora una volta, tanto dei colpi in entrata quanto una inevitabile cessione di un pezzo da novanta. I nerazzurri però guardano in casa Atletico Madrid, presso una vecchia conoscenza del club come Diego Pablo Simeone. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Inter e Atletico Madrid: possibile rinforzo dalla Spagna per Inzaghi

L’Atletico Madrid è una squadra piena di talento e di calciatori di alto profilo, che ha permesso a Diego Pablo Simeone di essere estremamente competitiva negli ultimi anni con corazzate come Real Madrid e Barcellona. In tal senso, stando a quanto raccontato da Ruben Uria su X, l’Inter sta seguendo con vivo interesse il profilo di Rodrigo De Paul, attualmente in forza all’Atletico Madrid e con un passato in Serie A con la maglia dell’Udinese.

Il richiamo dell’Italia sembra forte per questo straordinario centrocampista, che si è completato negli anni in Spagna arrivando a diventare sempre di più un perno anche per la Nazionale argentina campione del mondo. Al momento, però, Diego Pablo Simeone non sembra intenzionato a lasciarlo partire a cuor leggero, per così dire, dal momento che lo ritiene un calciatore centrale nel suo progetto. Per questo potrebbero servire circa 30 milioni di euro per assicurarsene le prestazioni.

Proprio per questo motivo per prendere Rodrigo De Paul l’Inter ha bisogno di una cessione importante prima ed in tal senso i nomi più caldi da questo punto di vista sono due: da una parte Nicolò Barella e dall’altra Marcus Thuram. Si tratta di una pista da tenere attentamente in considerazione ed attenzione anche alla Juventus. Senza ovviamente dimenticare la pista saudita per De Paul, in piedi dall’anno scorso.