Guardiola alla Juventus: cosa c’è di vero, l’annuncio dell’ex

Pep Guardiola ha rivoluzionato il mondo del calcio, ma il suo desiderio è quello di allenare in Serie A. L’annuncio dell’ex allenatore della Juventus ha fatto subito sognare i tifosi bianconeri

Il suo ciclo al City è ormai alla chiusura per vivere nuove avventure in giro per l’Europa. Ha vinto ovunque riuscendo ad essere protagonista anche in Bundesliga alla guida del Bayern Monaco, ma ora gli manca soltanto la Serie A per trionfare nel campionato italiano. In Italia ha vestito da calciatore le maglie di Brescia e Roma: spesso ha ricordato gli anni trascorsi con Carletto Mazzone e Roberto Baggio. Spunta la nuova destinazione alla Juventus, cosa c’è di vero?

Pep Guardiola non sta attraversando un ottimo periodo alla guida del Manchester City. Un momento decisivo per sognare in grande, ma già in passato l’allenatore spagnolo è stato accostato a lungo alla panchina della Juventus. Il suo ciclo in Premier sembra ormai essere arrivato ai titoli di coda per arrivare così alla decisione definitiva al termine della stagione. I tifosi bianconeri iniziano di nuovo a sobbalzare di gioia dopo l’annuncio dell’ex allenatore della Juventus: spunta la verità sull’approdo in Serie A.

Juventus, la verità sull’arrivo di Guardiola: l’annuncio

La dirigenza bianconera è al lavoro per rivoluzionare ancora la guida tecnica per il prossimo anno. Ora è arrivato Igor Tudor come traghettatore, ma la Juventus vuole puntare subito ad top allenatore.

L’ex allenatore della Juventus, Gigi Maifredi, ha rivelato la sua sensazione in vista del possibile arrivo di Pep Guardiola sulla panchina della Juventus. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Libero ha fatto sognare subito i tifosi bianconeri: “La Juve ha in mente un grande colpo. Non voglio sbagliare, ma dico Guardiola”. Poi ha aggiunto come l’allenatore spagnolo del City abbia ancora un contratto con il top club inglese, ma la sua voglia è quella di vincere uno Scudetto in Serie A. Infine, l’ha paragonato ad Hamilton alla Ferrari.

Saranno mesi intensi per riuscire così a rivoluzionare l’assetto tecnico in casa bianconera dopo la delusione chiamata Thiago Motta. L’allenatore non è riuscito ad incidere più di tanto in questi mesi: la proprietà ha subito optato per l’esonero immediato. Ora a Torino si sogna l’arrivo definitivo di Pep Guardiola, pronto a lasciare il City in estate per una nuova avventura in Serie A. Parola di Gigi Maifredi.