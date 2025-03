Erede Guardiola, il Manchester City ha scelto un allenatore della Serie A

I ‘Citizens’ non vogliono farsi trovare impreparati in caso d’addio anticipato del catalano: fari puntati sul campionato italiano per il successore in panchina

Le big d’Italia e non solo sulle tracce di Cesc Fabregas. Il tecnico spagnolo è l’artefice della sorpresa Como, destinato ulteriormente a rinforzarsi sul mercato e a scalare la classifica nelle prossime stagioni.

I lariani brillano sul piano delle prestazioni e l’ex centrocampista sta conquistando sempre più consensi tra gli estimatori. La ricca proprietà del Como vuole tenerselo stretto, forte anche di un contratto lungo fino al 2028 e di un progetto molto ambizioso. I corteggiatori come detto non mancano però a Fabregas, che in Serie A intriga soprattutto il Milan che a fine campionato darà il benservito anche a Conceicao. Nuovo ribaltone perciò in casa rossonera, mentre lo spagnolo sempre sulle sponde del Naviglio è un profilo apprezzato anche dall’Inter in caso di divorzio con Simone Inzaghi.

Non solo il Milan: anche il Manchester City mette nel mirino Fabregas per la panchina

All’estero occhio invece alla Premier League, campionato dove Fabregas ha militato a lungo prima con la casacca dell’Arsenal e poi nelle fila del Chelsea.

Sulle tracce del tecnico – come rivelato dal ‘Daily Mail’ – ci sarebbe specialmente il Manchester City, che non vorrebbe farsi trovare impreparato in caso d’addio anticipato di Pep Guardiola. Fabregas piace molto alla dirigenza dei campioni d’Inghilterra, a caccia dell’erede dell’allenatore catalano. L’attuale mister del Como corrisponderebbe all’identikit scelto dal City per il dopo Guardiola, sia in caso di separazione a giugno o nei prossimi anni con l’ex Barça. Fari puntati quindi su Fabregas a Manchester, con il Como che farà però di tutto per trattenerlo almeno per un’altra stagione in riva al Lago. Infine per lo spagnolo potrebbe farsi sotto in futuro anche il Barcellona, se ovviamente dovesse fallire il progetto con Flick in panchina.