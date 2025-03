Elkann ‘cancella’ la Juventus: cosa è successo davvero

Il numero uno di Exor non menziona la Juve nella lettera annuale agli azionisti: la verità sul club bianconero

Momento complicato per la Juventus, che nei giorni scorsi ha deciso per l’esonero di Thiago Motta dopo i deludenti risultati della squadra bianconera anche in campionato.

Al posto del tecnico italo-brasiliano, che paga una stagione fin qui disastrosa con le eliminazioni concenti anche dalle coppe, la scelta è ricaduta sul traghettatore Igor Tudor che ha firmato un contratto fino a luglio con possibile riconferma. Permanenza legata alla qualificazione in Champions League, ma anche alle intenzioni della Juve che per la prossima stagione sogna il ritorno in panchina di Antonio Conte. Per il momento il presente è Tudor, con l’ex centrocampista bianconero chiamato a risollevare le sorti della squadra e a conquistare l’accesso tra le prime quattro, obiettivo minimo della ‘Vecchia Signora’ la scorsa estate.

John Elkann dimentica la Juve? La verità sul futuro della ‘Vecchia Signora’

Senza Champions si rimescolerebbero ulteriormente le carte alla Continassa, con la Juventus che rischierebbe un ridimensionamento del nuovo progetto sportivo. La mancata partecipazione alla competizione europea più importante avrebbe dei risvolti pesantissimi anche sul bilancio, con la dirigenza che sarebbe costretta a cedere alcuni pezzi pregiati per dare ossigeno alle finanze del club.

In tutto questo calderone, inoltre, non passa inosservata neanche la mancata citazione della Juve da parte di John Elkann nella lettera rivolta agli azionisti dal numero uno di Exor, che ricordiamo controlla oltre il 65% del sodalizio bianconero. Un silenzio che fa rumore (non succedeva dal 2021), anche perché l’anno scorso Elkann menzionava puntualmente la Juventus e si mostrava fiducioso nel nuovo corso targato Giuntoli. Nessun passaggio invece ieri sulla ‘Vecchia Signora’ e visto il momento delicato si sono moltiplicate le voci su un disimpegno della proprietà nei confronti del club. Scenario smentito però dalla stessa Exor, con Elkann che semplicemente aspetterebbe la fine della stagione per tirare le somme e ridefinire le nuove strategie tra percorso sportivo e struttura dirigenziale.

Inoltre, considerando il buco da circa 15 milioni di euro a bilancio registrato dell’esonero di Motta, come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ non è da escludere una nuova ricapitalizzazione per ripianare le perdite in casa bianconera.