“Accordo quadriennale con Gasperini”: stipendio choc e addio Atalanta

Rivelazione clamorosa sul tecnico che quasi certamente lascerà la Dea a fine stagione: contratto di quattro anni più opzione e 5 milioni

Sono giorni caldissimi per il presente e il futuro di tante big di Serie A, soprattutto per le loro panchine. Può essere una stagione di profondi cambiamenti la prossima, con quattro squadre che dovranno cambiare guida tecnica quasi al 100%: Juventus, Milan, Roma e Atalanta. Gasperini, Allegri, Pioli, Mancini, De Zerbi, sono alcuni dei nomi che circolano in tal senso e particolare attenzione in questo senso sta andando ai primi due citati.

Per Allegri si era aperta la pista Milan, sembrava la più accreditata, ma per ora non ci sono particolari novità. Anzi, l’amico Giovanni Galeone ha escluso ufficialmente l’ipotesi rossonera. Ma in un mondo così volubile e mutevole, impossibile non è una parola che può esistere. Di Pioli e Mancini si è parlato parecchio invece in chiave Juventus, già come eventuale sostituto di Thiago Motta. Potrebbero essere due nomi ancora in ballo, anche se oggi sia Tudor che Giuntoli hanno fatto capire che delle possibilità di conferma per il croato ci sono ancora. Ancora presto comunque per dirlo, il totoallenatore di certo continuerà. Un altro profilo accostato in maniera importante ai bianconeri è Gian Piero Gasperini, che ha cominciato la sua carriera proprio con questi colori, di cui è anche tifoso. Ma per lui è balzata in pole la Roma, Ranieri ci aveva già parlato come vi abbiamo rivelato tempo fa, e ora arriva una conferma incredibile.

Righetti boom: “Accordo tra Roma e Gasperini per quattro anni”. E che ingaggio

Gasperini in questi giorni è diventato l’allenatore in pole per la prossima stagione della Roma. Lunedì al Premio Bearzot nella capitale il tecnico ora all’Atalanta ha aperto in maniera importante ai giallorossi con parole al miele per piazza e società. Sintomo che qualcosa si sta muovendo, al netto dei dubbi dei tifosi romanisti per qualche dichiarazione del passato. Ma un allenatore di questo livello può ribaltare la situazione con quello che manca da troppo tempo a Trigoria: le vittorie.

Ai microfoni di ‘Radio Romanista’, Ubaldo Righetti – opinionista ed ex calciatore giallorosso – ha lanciato una clamorosa indiscrezione in questo senso: “La Roma ha già l’accordo con Gasperini. È lui il prescelto per la panchina. Resta da risolvere l’uscita del tecnico dall’Atalanta, visto che ha un contratto ancora per un anno. Ma l’accordo con la Roma c’è sulla base di un contratto di quattro anni con opzione per il rinnovo, e un ingaggio da 5 milioni di euro a salire”. Un annuncio in piena regola, di quelli pesantissimi, che toglierebbe dal mercato uno degli allenatori più importanti nella storia recente del calcio italiano.