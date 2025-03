Tudor ribalta la Juve: ecco la nuova formazione

Le ultime sui bianconeri nella nuova puntata di Ti Amo Calciomercato, programma in onda sul nostro canale Youtube

L’arrivo di Igor Tudor cambia il volto della squadra: questo nella nuova puntata di Ti Amo Calciomercato, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it. I nostri Riccardo Meloni e Giorgio Musso hanno approfondito l’argomento Juventus con focus sulla formazione schierata dal prossimo tecnico.

Un volto nuovo per la Juventus. Igor Tudor pronto a rivoluzionare la squadra bianconera. Il croato è stato chiamato per rilanciare la squadra e centrare la qualificazione in Champions League. E proverà a farlo con le sue idee. In primis una difesa a tre e una svolta per quanto riguarda l’attacco.

Juve, Vlahovic al centro del progetto

Tre giocatori in particolare possono essere rilanciati dall’arrivo di Tudor in panchina. Il primo è Dusan Vlahovic, per cui Tudor ha speso in passato parole di stima. Il serbo verrà schierato al centro dell’attacco, che sarà probabilmente a due punte, supportato da un trequartista. E al fianco di Vlahovic o alle spalle ci sarà Kenan Yildiz.

Tudor ha saputo nel corso della sua carriera valorizzare seconde punte e Yildiz giocherà in quella posizione e sarà uno dei titolari. Il tecnico vuole puntare fortemente sul turco che avrà grandi chances. Oltre a Yildiz e Vlahovic, anche Koopmeiners potrebbe essere uno dei giocatori che potranno beneficiare maggiormente del cambio in panchina. Le parole dell’olandese sui social non sono passate inosservate e sembra siano state dirette a Thiago Motta, nonostante il tecnico abbia insistito per volerlo in rosa. Koopmeiners potrebbe essere schierato come mezz’ala oppure alle spalle proprio del duo Yildiz-Vlahovic.

Conceicao rischia con Tudor

Chi invece rischia maggiormente il posto è Francisco Conceicao. Il portoghese, esterno puro, rischia di trovare poco spazio nel nuovo modulo che sarà proposto dal tecnico croato.

Discorso simile per Mbangula, ma anche per Nico Gonzalez, che potrebbe eventualmente essere schierato nel caso da seconda punta, mentre il giovane belga potrebbe essere impiegato come possibile alternativa a Cambiaso sulla sinistra. Una mossa che però dipenderebbe anche dalla disponibilità del giocatore, che ha caratteristiche molto offensive e dovrebbe lavorare molto in ottica difensiva come papabile quinto di centrocampo. E se Conceicao dovesse davvero trovare poco spazio, allora potrebbero complicarsi le cose legate ad un suo riscatto. Con l’addio di Thiago Motta e il rischio di mancata qualificazione alla Champions League, il discorso riscatti rischia di essere stravolto: al momento solo Kalulu, per rendimento, duttilità e prezzo, sembra essere l’unico certo.