Juve, Koopmeiners ancora nel mirino: “Non ha più alibi”

In casa bianconera dito ancora puntato nei confronti del centrocampista olandese: lo sfogo

E’ stato forse l’acquisto più voluto e sponsorizzato dal tecnico nel corso del mercato estivo. E’ considerato come una delle più grandi delusioni della stagione.

E le parole pronunciate via social da Teun Koopmeiners non sono di certo passate inosservate. “Tante cose positive questa settimana” la frase scritta sui social dal centrocampista della Juventus. Una frase che ha lasciato basiti tanti tifosi bianconeri, che hanno subito collegato quanto scritto all’esonero di Thiago Motta. Anche perché, ad onore della cronaca, oltre all’esonero del tecnico, rimpiazzato da Tudor, c’è da segnalare che l’Olanda è poi uscita ai calci di rigore contro la Spagna e nella sfida di ritorno Koopmeiners ha giocato solo i minuti conclusivi dei supplementari, segnando il penalty nel corso della lotteria dei rigori.

Parole dunque che hanno suscitato scalpore e che non sono piaciuti a tanti tifosi bianconeri. “Quando la volpe non arriva all’uva, dice che è acerba” le parole di un supporter su X, con chiaro riferimento alla favola di Esopo. Segno di come la colpa delle prestazioni sia da attribuire anche al calciatore. Altri sottolineano invece che Thiago Motta non fosse ben visto neppure da quelli che lui riteneva i “protetti”, mentre c’è chi ora vuole risposte dall’olandese: “Non ha più alibi”.

#Koopmeiners: “Un sacco di cose positive da portarsi dietro da questa settimana”.

Si riferiva sicuramente alle sue prestazioni in nazionale.

Ogni riferiento all’ex tecnico della #Juventus sembra del tutto nullo, a meno che non sia contento di non giocare più col nuovo tecnico… — PinoBianconero (@JuveVinciPerMe) March 25, 2025

#Koopmeiners che anche senza dirlo chiaramente, gongola per l’esonero di Thiago Motta Ora non hai più alibi, dimostra con Tudor di essere quello più vicino possibile nel periodo dell’Atalanta #Juventus — AngeloFAFFJ, ridateci la Juve (@angvtond) March 25, 2025

C’è però anche chi non punta così tanto il dito nei confronti dell’olandese. Qualcuno infatti ha sottolineato anche che Koopmeiners non sia mai stato schierato da Thiago Motta nel suo ruolo, da lì il rapporto non idilliaco con il tecnico.