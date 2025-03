Salah all’Inter sblocca Thuram: lo prendono i rivali

In sede di calciomercato arriva la notizia che stravolge tutto: a sorpresa Momo Salah può tornare in Serie A a parametro zero. La big vuole regalarselo per provare ad alzare ancora di più l’asticella.

Si tratta per distacco di uno degli esterni d’attacco più forti della sua generazione e non solo. Ha dimostrato, infatti, di avere delle qualità del tutto fuori dal comune nell’attacco della profondità, nel dribbling ma ancor di più in fase di finalizzazione. Superando, dunque, quel problema che aveva caratterizzato la sua esperienza alla Roma, in cui non sempre era impeccabile sotto porta. Al Liverpool è diventato una leggenda, segnando tantissimo e diventando uno dei leader per distacco della squadra. Dal punto di vista tecnico e non solo.

In estate, però, dopo 8 anni è pronto a salutare il Liverpool, dal momento che il suo contratto è in scadenza ed al momento non arrivano segnali relativi ad un ipotetico rinnovo. Una big del nostro calcio è pronta ad approfittare di questa situazione per affondare il colpo su di lui e regalarsi Momo Salah, un calciatore che quest’anno sta dimostrando una volta di più di non soffrire lo scorrere del tempo ed il passare delle stagioni. Andiamo a vedere le ultime notizie, con i tifosi che fremono di avere degli aggiornamenti a riguardo.

Salah fa rientro in Serie A: colpo per la Champions della big

In 341 partite con la maglia del Liverpool, fino a questo momento Salah ha messo a segno, a conferma di quanto si diceva, 243 gol, con il dato relativo alle marcature che, però, fotografa solo una parte del tutto. In tal senso, anche in Serie A con la Roma ha dimostrato di saper fare la differenza ed in tal senso pare concreta la pista del ritorno. Secondo quanto raccontato da Cittaceleste, in Inghilterra si vocifera di un ritorno di fiamma per Mohamed Salah all’Inter.

Non è la prima volta che questa pista emerge, soprattutto tenendo conto del fatto che negli ultimi anni in casa Inter si siano specializzati su colpi a parametro zero. Si tratterebbe sicuramente di un innesto che, nelle mani di Simone Inzaghi, potrebbe far alzare ancora di più il livello qualitativo della squadra ed in tal caso sarebbe impossibile non pensare in maniera ancora più importante alla vittoria della UEFA Champions League come un obiettivo concreto. L’arrivo di Momo Salah spalancherebbe le porte però anche ad un possibile addio.

L’egiziano, infatti, che ha il contratto in scadenza a giugno di quest’anno, potrebbe essere il sostituto di Marcus Thuram, nel cui contratto c’è una clausola rescissoria e che piace al Paris Saint Germain. L’Inter, in tal caso, andrebbe però anche a rinforzare una diretta rivale per la Champions League.