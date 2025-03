Autore di una grande prestazione in Champions, Thuram potrebbe lasciare l’Inter nella prossima sessione di mercato a causa di una clausola rescissoria che ad oggi non sembra particolarmente proibitiva. Inevitabilmente, il successo dei nerazzurri passerà per la capacità dello staff dirigenziale di trovare un sostituto.

Una vera e propria perla quella di Marcus Thuram contro il Feyenoor, e l’Inter può guardare con entusiasmo alla sfida dei quarti contro il Bayern. Ma mentre i nerazzurri sono ancora impegnati sui 3 fronti per quel che riguarda il campo, la dirigenza pensa alla prossima stagione e a come sostituire Marcus Thuram qualora lasciasse l’Inter nella prossima sessione di mercato.

Va detto, non sarà facile. Dopo l’exploit dell’anno scorso, seppur con alti e bassi, la stagione dell’attaccante è assolutamente positiva. In Serie A, ha brillato con 11 reti in 25 presenze, mentre in Champions League ha raggiunto 3 gol, incluso quello decisivo contro gli olandesi nell’ultima gara degli ottavi ieri sera. La sua capacità di segnare e creare occasioni (ha una media di un contributo al gol ogni 1,75 partite) sarebbe utilissima per qualsiasi squadra, non solo per i nerazzurri.

Per questo motivo è probabile che le big europee non si lasceranno l’occasione di portare via Thuram per 85 milioni pagando la clausola rescissoria all’Inter, ma i nerazzurri si sono già mossi per il sostituto. O meglio, come riferisce Sportitalia, la volontà è eliminare questa clausola dal contratto. Ma se non dovessero riuscirci, Marotta e Ausilio non si faranno trovare impreparati, in questa come in altre faccende di mercato.

Inter, in caso di addio di Thuram c’è già il sostituto

Al posto di Thuram, l’Inter potrebbe puntare su Jonathan David, “sedotto” e abbandonato dal Milan che ha poi deciso di virare su Jimenez. Per caratteristiche, il bomber del Lille potrebbe creare una coppia stratosferica con Lautaro Martinez. Ad oggi guadagna circa 2 milioni di euro all’anno con il Lille, per cui non sarebbe difficile convincere il giocatore ed il suo entourage, considerando che con ogni probabilità si libererà al parametro zero dal club francese.

L’attaccante canadese quest’anno ha segnato 14 gol e fornito 2 assist in 19 presenze in campionato, confermandosi come miglior marcatore della squadra. In Champions League ha messo insieme 6 gol e 2 assist in 9 partite. In totale fanno già 20 gol e 4 assist in stagione: decisivo nel derby contro il Lens e nella vittoria per 1-0 sul Montpellier, David brilla per posizionamento e fiuto del gol.