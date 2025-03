Ribaltone Motta: c’è già un’altra big, smacco alla Juve

Una nuova scelta per ripartire subito in Serie A. Thiago Motta è stato esonerato pochi giorni fa dalla Juventus, ma subito ha guardato in avanti: arriva il nuovo progetto in Italia

Una nuova rivoluzione in Serie A con la scelta ricaduta subito sull’ormai ex allenatore della Juventus. Thiago Motta è pronto a tornare protagonista con un progetto entusiasmante in Italia: pochi minuti fa è arrivato l’annuncio.

La delusione è stata tanta in casa Juventus. Thiago Motta è pronto a ripartire con un nuovo progetto interessante dopo l’esonero del club bianconero. Saranno giorni intensi per prendere subito la decisione in vista della prossima stagione: l’allenatore non vede l’ora di ripartire con un nuovo progetto entusiasmante.

Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio sorprendente: ecco dove potrebbe allenare il prossimo anno. Un cambiamento radicale per riuscire così a strappare subito il sì dell’allenatore italo-brasiliano: conosciamo gli ultimi dettagli sulla futura operazione.

Thiago Motta, spunta la nuova destinazione: l’annuncio

Dopo l’exploit alla guida del Bologna portandolo in Champions League, Thiago Motta ha deluso le aspettative a Torino con la Juventus. Un esonero che era ormai già da tempo nell’aria dopo gli ultimi risultati deludenti: la nuova decisione per rivederlo in Serie A.

Pochi minuti fa il giornalista Stefano Ferrè ai microfoni di Cronache ha rivelato: “Thiago Motta sarebbe un tecnico adatto per un nuovo progetto, come per esempio alla Roma”. Claudio Ranieri potrebbe così optare per la scelta del suo successore aiutando i Friedkin a non sbagliare nella decisione finale.

La squadra giallorossa è rinata con l’arrivo dell’esperto allenatore romano: in estate ci sarà una nuova rivoluzione per puntare alla Champions League. Un progetto che si preannuncia interessante per non ripetere gli errori commessi in passato: una nuova destinazione perfetta per Motta che potrebbe tornare protagonista come ai tempi di Bologna.

Le sue scelte di formazione a Torino non hanno pagato: i miglioramenti non si sono visti nel corso dei mesi collezionando numerose sconfitte nelle ultime settimane. La Juventus ha voluto cambiare a marzo optando per il traghettatore Igor Tudor che subito si è messo al lavoro alla Continassa per dare la sua impronta di gioco.

L’ormai ex allenatore bianconero non vede l’ora di dimostrare tutto il suo valore: la società capitolina dovrebbe annunciare il prossimo allenatore in tempi brevi. Ranieri potrebbe essere la chiave giusta per prendere la miglior decisione possibile.