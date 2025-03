Thiago Motta l’erede designato: “In pole per la panchina di Serie A”

L’ex tecnico della Juventus potrebbe ripartire subito da una panchina importante. Notizia a sorpresa sul suo futuro

Thiago Motta è un allenatore ambizioso, come tale cercherà di ripartire subito anche per mettersi alle spalle, lui spera definitivamente la fallimentare esperienza sulla panchina della Juventus. Che rischia di essere anche una macchia per la sua carriera, ma questo lo vedremo nei prossimi mesi. Sicuramente dovrà scegliere bene da quale squadra e ambiente ripartire.

Il toto panchina per Motta è già partito. I bookmakers quotano anche il Milan tra le possibili destinazioni dell’italo-brasiliano, che a Torino ha confermato di avere grossi limiti dal punto di vista gestionale e comunicativo. Nonché un ego eccessivo che lo ha portato a scontrarsi con mezzo spogliatoio e con la dirigenza, Giuntoli su tutti.

È probabile per non dire certo che debba fare uno se non due passi indietro, ovvero ricominciare non da una big. Perlomeno non dalle storiche del nostro campionato, Inter e Milan per intenderci al di là della Juve dalla quale è stato appena mandato via.

Questo con il massimo rispetto che si deve all’Atalanta, ormai una delle realtà più importanti del calcio italiano e internazionale, che stando alle ultime indiscrezioni starebbe pensando soprattutto a lui per il post Gasperini, l’allenatore che lo rivalorizzò al Genoa dopo i seri problemi fisici che avevano messo a rischio la sua carriera.

“Thiago Motta in pole per il dopo Gasperini, che sogna la Juve”

Secondo Maurizio Dall’O, giornalista di Telelombardia, “Thiago Motta è in pole per la panchina dell’Atalanta“, cioè per prendere il posto di Gasperini. Il tecnico ha annunciato settimane fa che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2026, dunque i prossimi tre mesi potrebbero essere davvero gli ultimi a Bergamo di un ciclo incredibile e irripetibile.

“È stato un bel viaggio, ma ogni storia ha la sua fine”, le parole pronunciate da Gasperini ieri a margine della Panchina d’Oro (vinta da Inzaghi) che sanno ulteriormente d’addio ai nerazzurri. Il 67enne di Grugliasco “sogna di andare alla Juve – evidenzia Dall’O a ‘TopCalcio24’ – ma la moglie spinge per la Roma“.

Tornando e chiudendo con Motta, un nome che all’Atalanta “sarebbe stato consigliato da Sartori“, che come noto lo ebbe al Bologna l’anno scorso. In Emilia Thiago Motta ha raggiunto un traguardo storico, la qualificazione in Champions League, volando poi alla Juve dove, però, gli è andata come quasi nessuno si aspettava.