Niente da fare per l’Inter: pagano la clausola in estate

La big d’Europa scioglie le riserve ed è pronta all’assalto nel mercato estivo. Il club campione d’Italia deve alzare bandiera bianca

L’Inter incasserà almeno 100 milioni dalla Champions League, tesoretto destinato a crescere se i nerazzurri di Simone Inzaghi riusciranno ad avanzare in Europa e quindi a passare il turno nel doppio incrocio dei quarti di finale contro il Bayern Monaco.

Una somma pesante e che permetterà a Okatree di dare ulteriore ossigeno alle casse del club campione d’Italia, oltre alla dirigenza di muoversi più liberamente sul mercato. Gli uomini mercato di Viale della Liberazione sono pronti a ritoccare in maniera importante la rosa, accontentando Inzaghi nei ruoli al momento scoperti e dove l’Inter avrebbe necessità di intervenire. Questo però non escluderebbe la cessione di qualche big, specialmente se sul tavolo arrivassero delle offerte irrinunciabili. Tra questi spicca soprattutto Hakan Calhanoglu, già la scorsa estate corteggiatissimo dal Bayern Monaco prima della permanenza a Milano.

Calciomercato Inter, il Real Madrid fa sul serio per Zubimendi

Il regista turco non ha aperto all’addio, ma la prossima estate potrebbe essere l’ultima occasione per l’Inter per monetizzare un assegno oneroso dalla cessione del giocatore. Calhanoglu resta una pedina fondamentale per Inzaghi, anche se nella stagione in corso è stato frenato da diversi infortunati di natura fisica.

Il centrocampista va per i 32 anni e la carta d’identità inizia a pesare anche per un campione del calibro dell’ex Milan. L’Inter sarebbe pronta così a sacrificarlo e a valutare un eventuale trasferimento se arriverà un’offerta importante, reinvestendo il tesoretto per un sostituto più giovane ma già abituato a certi palcoscenici. Che non sarà per Martin Zubimendi, in passato accostato al sodalizio nerazzurro e con la dirigenza di Viale della Liberazione che aveva chiesto informazioni sul nazionale spagnolo. Sul perno della Real Sociedad c’è infatti il pressing del Real Madrid, che secondo ‘Cadena Cope’ avrebbe sciolto le riserve con l’intenzione di portare il centrocampista in estate alla ‘Casa Blanca’.

Zubimendi ha un contratto fino al 2026 ed è destinato a lasciare i baschi a fine campionato, con Florentino Perez che pagherebbe la clausola rescissoria da 60 milioni di euro per il trasferimento con la maglia merengue. Il Real anticiperebbe in questo modo anche il Liverpool, sulle tracce del giocatore da diversi mesi a questa parte.