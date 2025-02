Calhanoglu è sacrificabile: l’Inter fissa il prezzo e la lista dei sostituti | CM.IT

Il club campione d’Italia potrebbe privarsi di un big sul mercato la prossima estate: il regista turco è il primo indiziato

Simone Inzaghi con il nodo Thuram in vista del Derby d’Italia tra Juventus e Inter di domenica sera. L’attaccante nerazzurro è alle prese con un fastidio alla caviglia e negli ultimi giorni si è allenato lontano del resto del gruppo.

Filtra fiducia comunque ad Appiano Gentile nel riuscire a recuperare il figlio d’arte, atteso anche dall’incrocio dell’Allianz Stadium con il fratello Khephren. Decisivi per Thuram saranno gli ultimi allenamenti prima della partenza per Torino, con Inzaghi intenzionato a schierare tutti i titolarissimi dello scacchiere nerazzurro. Compreso Hakan Calhanoglu, deludente nelle ultime uscite, compresa la gara di lunedì con la Fiorentina. Il regista turco non ha convinto contro i viola e all’intervallo è rimasto negli spogliatoi.

Nelle valutazioni di Inzaghi ha pesato anche il giallo rimediato nel primo tempo, ma la prestazione dell’ex Milan è stata ben lontana dai suoi abituali standard. Calhanoglu ha avuto un calo rispetto alle annate precedenti in maglia nerazzurra, complici anche diversi stop fisici che lo hanno finora frenato. Il numero 20 è stato costretto a fermarsi per infortunio in tre occasioni per dei problemi muscolari all’adduttore e al polpaccio.

Calciomercato Inter, il big a rischio è Calhanoglu: le mosse a centrocampo

Il nazionale turco sta faticando e contro la Fiorentina, con Zielinski in regia, l’Inter ha avuto decisamente un altro passo. Il polacco ex Napoli si sta alternando con Asllani nel ruolo di vice Calhanoglu nel centrocampo di Inzaghi.

Oltre alle prestazioni in campo, a tenere banco è il futuro del classe ’94 che la scorsa estate è stato sondato concretamente dal Bayern Monaco. L’ex Milan però ha chiuso a un addio ai nerazzurri, mentre a fine stagione le cose potrebbero cambiare. Calhanoglu non figura nella lista degli incedibili dell’Inter ed è il primo indiziato ad essere sacrificato se la dirigenza dovesse privarsi di un big per questioni di bilancio come raccolto da Calciomercato.it. In Viale della Liberazione valuterebbero offerte superiori ai 40 milioni di euro per il centrocampista turco, considerando le nuove direttive di Oaktree di puntare sul mercato su profili giovani e di prospettiva.

L’Inter intanto si è portata avanti con l’arrivo a giugno di Sucic, che ha già sostenuto le visite mediche e firmato il contratto con la società nerazzurra. Inoltre per la mediana, dove in bilico c’è anche la posizione di Frattesi, il presidente Marotta e il Ds Ausilio continuano il pressing su Ricci nel duello con i cugini del Milan, oltre a seguire con attenzione anche altri due talenti di belle speranze come Bernabé e Nico Paz.