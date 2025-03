Cessioni obbligate: la Juventus incassa 85 milioni dal doppio addio

Buco nel bilancio della Juve dopo l’esonero in panchina a stagione in corso di Thiago Motta: serviranno alcune cessioni (anche eccellenti) per dare ossigeno alle finanze del club bianconero

La Juventus per il momento cambia in panchina, ma la ‘Vecchia Signora’ potrebbe rimescolare le carte anche all’interno della dirigenza.

Anche Cristiano Giuntoli sarà sotto esame in questo finale di campionato e per l’ex Ds del Napoli diventa fondamentale l’accesso alla prossima Champions League per non rischiare il taglio da parte della proprietà o un ridimensionamento. Intanto per l’estate si valutano le ipotesi Calvo e Chiellini, che da un ruolo prettamente manageriale potrebbero affiancare Giuntoli nell’area sportiva. Intanto in panchina la scelta è ricaduta su Tudor per rimpiazzare Thiago Motta, esonerato dopo la disastrosa avventura alla Continassa e il concreto rischio di mancare anche il quarto posto che si aggiunge alle disfatte nelle coppe.

Calciomercato Juventus, buco nel bilancio: Cambiaso e Gatti verso la cessione

L’allontanamento dell’ex allenatore del Bologna, che lo scorso luglio aveva firmato un contratto triennale, costa oltre 15 milioni alla Juve. Un buco nel bilancio che la società dovrà ripianare con la vitale qualificazione in Champions, oltre alla cessione di qualche big soprattutto se la ‘Vecchia Signora’ non riuscisse a centrare il quarto posto in classifica in questo finale di campionato.

Gatti, malgrado l’addio di Motta, resta uno dei papabili, anche perché il difensore della Nazionale ha mercato in Inghilterra e non è ritenuto un elemento indispensabile dalla società. L’ex Frosinone potrebbe fruttare dai 20 ai 25 milioni di euro, tesoretto prezioso per ripianare le finanze dei bianconeri. In bilico però per lasciare la Juventus c’è sempre Andrea Cambiaso, già vicino alla cessione nel mercato invernale dopo l’offensiva del Manchester City. Assalto alla fine che non è andato a buon fine, con i ‘Citizens’ di Guardiola che studiano però una nuova mossa per concludere l’affare nella finestra straordinaria di inizio giugno.

Su Cambiaso – valutato circa 60 milioni – ci sono inoltre le attenzioni delle altre big inglesi: Arsenal, Chelsea ma soprattutto il Liverpool potrebbe farsi sotto per sostituire Alexander-Arnold, destinato al trasferimento al Real Madrid.