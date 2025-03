Roma, rottura totale: una big ha preso Pellegrini

Pellegrini è pronto a cambiare aria dopo la rottura con la Roma. Il capitano giallorosso ha perso anche la Nazionale: firma subito con una big

Un momento decisivo per sognare nuovamente in grande. Pellegrini è voglioso di una nuova sfida con una big: sarà addio con la Roma per ritrovare quell’entusiasmo ormai perso.

Una svolta definitiva in estate per tornare a brillare di luce propria. Pellegrini non è più al centro del progetto della Roma: può arrivare subito la firma con una big italiana. Una nuova rivoluzione in estate, ma Claudio Ranieri è pronto a regalare un nuovo piazzamento europeo ai tifosi giallorossi.

Gian Piero Gasperini è pronto a diventare il nuovo allenatore della Roma: nelle ultime ore è stato accostato in maniera costante alla panchina capitolina per iniziare così la sua avventura in Serie A. Spunta così la nuova destinazione per Lorenzo Pellegrini: sarà rottura definitiva con i colori giallorossi.

Pellegrini saluta la Roma: l’annuncio con una big

La dirigenza capitolina dovrà trovare così la miglior soluzione possibile. Il centrocampista della Roma vuole una nuova sfida per il futuro della sua carriera: spunta la nuova destinazione.

Come svelato dall’edizione de Il Corriere del Mezzogiorno, Lorenzo Pellegrini è pronto a cambiare aria a titolo definitivo. Il centrocampista della Roma ha perso anche la Nazionale: in estate è stato ad un passo dal Napoli, ma il ds Manna continua a monitorare il profilo del capitano giallorosso.

Ranieri l’ha pungolato spesso, ma non c’è stata una crescita a livello caratteriale: il Milan è alla ricerca di nuovi profili a centrocampo e così il profilo di Pellegrini sarebbe perfetto per una nuova operazione low-cost.

Una nuova firma con la big italiana per sognare nuovamente in grande. Il suo desiderio è quello di rientrare tra i convocati per le prossime sfide della Nazionale che è stata eliminata in Nations League dalla Germania. Pellegrini ha intenzione di voltare definitivamente pagina per iniziare subito una nuova avventura in Serie A.

Il Napoli continua a monitorare la sua situazione contrattuale in scadenza nel 2026: il rinnovo non arriverà e così potrebbe fare subito le valigie anticipate in estate. Occhio anche alla destinazione Milan in Serie A: ci sarà una nuova rivoluzione in casa rossonera per allestire una rosa competitiva su più fronti dopo la delusione costante degli ultimi mesi.