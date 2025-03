Futuro Ranieri, nessun dubbio: “Felici se rimanesse”

Roma, la permanenza del tecnico resta in dubbio, ma c’è chi spera nella sua conferma

L’arrivo di Claudio Ranieri alla Roma ha letteralmente rivitalizzato la società giallorossa. I capitolini sono tornati in piena corsa per un posto in Champions League: il Bologna, quarto, dista infatti solo quattro lunghezze.

Ora il calendario sottoporrà i giallorossi a prove complicate: in programma ci sono tanti scontri diretti e la squadra dovrà affrontarli senza Paulo Dybala, che ha deciso di operarsi e la cui stagione è sostanzialmente già finita. Tra i protagonisti però ci sarà Angelino. Lo spagnolo è sicuramente uno degli uomini più in forma e nel corso della stagione ha collezionato ottime prestazioni, dimostrandosi come uno dei calciatori più affidabili e continui della rosa. E del suo futuro e di quello di Claudio Ranieri, Angelino ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’.

Roma, Angelino: “Felici se restasse Ranieri, voglio rimanere qui a lungo”

“Devo la mia crescita ai miei compagni e a mister Ranieri, che fin dal suo arrivo mi ha sempre schierato nel modo migliore. La sua fiducia e le prestazioni del gruppo fanno la differenza. Qui a Roma sono davvero felice e voglio continuare su questa strada. Questo è il mio miglior momento della mia carriera” ha commentato lo spagnolo.

Parole di stima e affetto nei confronti del tecnico romano: “Tutti gli vogliamo bene, ha fatto delle cose incredibili per noi. Saremmo felici se rimanesse”. Un messaggio forte e chiaro da parte dello spagnolo, che esprime nuove parole di stima e affetto nei confronti dell’allenatore. E per la panchina giallorossa i nodi non sono ancora sciolti. La permanenza dell’allenatore di Testaccio non è da escludere, ma attenzione ad altri profili, da Gasperini al sogno Ancelotti.

Angelino però ha parlato anche del suo futuro: “Amo giocare e stare in campo, quindi cerco sempre la soluzione migliore per me. Ed è per questo che a Roma sono felice: mi sento al 100% e voglio restare qui a lungo”.