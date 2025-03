Problemi al ginocchio, salta Juventus-Genoa: tegola per l’allenatore

Juventus-Genoa perde uno dei suoi protagonisti annunciati: l’infortunio non ci voleva proprio, giocatore ko per problemi al ginocchio

Dopo la pausa per le nazionali, cresce già l’attesa per il ritorno del campionato di Serie A. In vista un weekend, quello della 30esima giornata, che proporrà in calendario una serie di incroci importanti per tutte le zone della classifica. Riflettori puntati, tra le altre cose, su Juventus-Genoa di sabato 29 marzo alle 18, una gara interessantissima per ovvi motivi.

Sarà il match di debutto della ‘nuova’ Juventus, quella che riparte da un cambio di allenatore, dopo l’addio a Thiago Motta maturato nel fine settimana scorso. Tudor schiererà una Juventus diversa dal punto di vista tattico, per cercare di dare maggiori sicurezze, nell’immediato, a una squadra che ha bisogno di ritrovarsi, dopo le ultime gare fortemente negative dal punto di vista di risultati e prestazioni.

I bianconeri andranno a caccia di tre punti pesantissimi per la corsa Champions, con una classifica molto corta dal quarto al nono posto. Adesso nessuno può sbagliare, di fronte però i piemontesi si troveranno un Genoa molto tranquillo, con una classifica che lo mette al riparo da brutte sorprese e con tanta volontà di continuare a stupire e regalarsi un risultato di prestigio. Nella lunga vigilia che ci separa dal match, comunque, si registra una probabile assenza per infortunio, una tegola imprevista e dolorosa che mette nei guai uno dei due allenatori.

Juventus-Genoa, infortunio per Miretti: il grande ex fuori causa

Il viaggio in Nazionale è costato caro a Fabio Miretti, che ha lasciato in anticipo il ritiro dell’Under 21 per un problema che andrà rivalutato, ma che rischia seriamente di metterlo fuori gioco.

Il centrocampista rossoblù, in prestito proprio dalla Juventus, ha accusato un risentimento a un ginocchio, problema per il quale ha dovuto saltare l’amichevole di ieri contro la Danimarca. Non ci voleva, per il Genoa, in un momento in cui Miretti era davvero in gran forma, reduce dalla doppietta contro il Lecce. Con Vieira che dovrà già rinunciare a Martin e a Cornet e spera, a questo punto, di recuperare almeno Thorsby.