Mourinho torna in Serie A: obiettivo Champions, la scommessa

A sorpresa José Mourinho può far rientro in Serie A ed arriva la notizia che lascia tutti di stucco. L’obiettivo del club è la UEFA Champions League ed emerge in tal senso la scommessa. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Siamo al cospetto, senza ombra di dubbio, di uno degli allenatori più divisivi in senso assoluto nel mondo del calcio, dal momento che ha sempre avuto uno stile comunicativo di grande impatto. Che lo ha spinto in molti casi ad esprimersi in maniera netta, forte e tagliente contro rivali in campo e classe arbitrale. In Serie A è stato straordinario alla guida dell’Inter e, pur faticando con la Roma in patria, in ambito internazionale ha vinto una Conference League ed ha raggiunto una finale di Europa League.

Alla guida del Fenerbahce non sono state poche le battute d’arresto, nonostante una squadra che, per la qualità che può vantare, avrebbe potuto fare di più. Al momento, con una partita in meno, Mourinho è al secondo posto in classifica, con un ritardo di nove punti rispetto al Galatasaray di Victor Osimhen. A sorpresa, però, il portoghese potrebbe tornare in Serie A ed emerge adesso una soluzione che lascia tutti di stucco. Andiamo a vedere i dettagli di questa scommessa.

Mourinho in Serie A: la scommessa sullo Special One

In questi giorni si è parlato della possibilità di vedere Mourinho far rientro in Spagna, al Betis. Allo stato attuale delle cose, però, il Fenerbahce vorrebbe continuare con lui in panchina ed in tal senso sarà ovviamente decisiva la volontà del portoghese. Adesso, però, emerge una voce che fa riflettere. Agipronews, infatti, ha fatto il punto sulle soluzioni a disposizione della Roma per il futuro della panchina analizzando le quote offerte da Sisal. E tra i nomi presi in esame, a sorpresa, c’è anche quello di José Mourinho.

Un ritorno dello Special One in giallorosso avrebbe del clamoroso, soprattutto tenendo conto del fatto che non sembra essersi lasciato benissimo, per usare un eufemismo, con la proprietà. Mentre con la gente romanista conserva un rapporto straordinario. In tal senso, la quota che viene garantita per questa ipotesi sicuramente suggestiva è pari a 16.00 ed è, per i giocatori che amano maggiormente il rischio, una soluzione che può essere davvero molto, molto interessante.

Come è noto, la Roma è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione dal momento che non può più fallire l’obiettivo Champions League. Mourinho saprebbe, per l’esperienza che ha e per le sue competenze, ridare entusiasmo alle folle di Roma. Al netto delle scommesse e dei sogni, però, ad oggi appare una pista difficile da percorrere.