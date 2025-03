Mourinho verso l’addio al Fenerbahce, pronto il ritorno col botto

Il tecnico portoghese può tornare dove ha già allenato: la società ha fatto la scelta, è stato già tutto stabilito

Secondo in campionato dietro al Galatasaray, agli ottavi di finale di Europa League. Il Fenerbahce di Mourinho non sta facendo male e la società è inevitabilmente contenta del lavoro dello Speciale One.

Un Mourinho che ha acceso anche le polemiche con la ‘battaglia’ non sono in campo contro i rivali del Galatasaray, contro cui si è scagliato in più di un’occasione. La parentesi turca potrebbe però concludersi prima per l’ex allenatore di Inter e Roma per il quale si vocifera di un possibile ritorno in un campionato dove ha già allenatore: la Liga.

In particolare sarebbe il Betis di Siviglia, attualmente sesto in campionato, a pensare all’allenatore portoghese per il futuro. Queste le voci che si sono rincorse negli ultimi giorni con Manuel Pellegrini che lascerebbe il post al ritorno i Spagna dello Special One. Un ritorno che, almeno stando a quanto riferisce ‘elgoldigital.com’, non avverrà quest’estate ma soltanto al termine del contratto con l’allenatore argentino.

Mourinho al Betis: tutti i dettagli

Il portale spagnolo spiega che il Betis è contento di Pellegrini, tanto da pensare di allungare anche l’attuale contratto in scadenza nel 2026.

Inoltre la strada che porta a Mourinho è complicata anche dagli aspetti economici dell’operazione. In particolare l’ingaggio del portoghese è quasi il doppio di quello percepito attualmente da Pellegrini al Betis. Inoltre, aspetto non secondario, l’arrivo dello Special One significherebbe anche dover fare investimenti importanti sul mercato.

Tutti fattori che rendono non semplice l’arrivo dell’ex Inter e Roma sulla panchina del club di Siviglia. Club che vuole continuare con Pellegrini, così come il Fenerbahce non ha intenzione di rinunciare a Mourinho. Il contratto con il club turco è fino al 2026, stessa scadenza – salvo rinnovi – dell’accordo tra Pellegrini e il Betis. Potrebbe essere quello la data per il ritorno di Mourinho in Spagna, ma nel calcio un anno e mezzo è un periodo molto lungo per avere già certezze al riguardo.