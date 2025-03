Mourinho alla Juventus, il clamoroso annuncio del socio: “Insieme a Mbappé”

Futuro bianconero, parla il nuovo socio: il sogno è il tecnico portoghese e l’attaccante francese

Con Igor Tudor alla sua guida, la Juventus si avvia ad una nuova fase della stagione. Il club bianconero ha deciso di esonerare Thiago Motta e puntare sul croato, che ha accettato questa sfida.

Quello della Juventus sarà un nuovo corso, come ha sottolineato Paolo Ardoino. Il Ceo di Tether e nuovo socio bianconero ha parlato a ‘Telelombardia’ di futuro e obiettivi. “Vorremmo partecipare alla rinascita della Juventus. Il mio slogan è ‘Make Juventus great again’. Vogliamo riportare la Juve ai fasti del passato, è quello che speriamo di poter fare e vorremmo fare. Speriamo di collaborare in futuro con la dirigenza. Non siamo entrati per speculare”.

Juve, parla Ardoino: “Non mi dispiacerebbe Mourinho”

Ardoino si è detto ottimista di una qualificazione in Champions League e ha lanciato un clamoroso sogno per la panchina: “Tudor? Sono molto ottimista. Spero che la Juve arrivi in Champions. Per la prossima stagione non mi dispiacerebbe un Mourinho come tecnico. Economicamente le risorse non ci mancano: possiamo supportare il club per duemila anni e puntare al Triplete”.

Capitolo ricerca giocatori: “Sono molto interessato a quello che è l’aiuto di big data e Intelligenza Artificiale per la società nel modo giusto: non credo si possa rimuovere il fiuto di persone che hanno lavorato per decenni nel settore e che hanno capacità di analizzare il mercato e situazioni, ma è importante portare conoscenze giuste e scelte strategiche a medio e lungo termine”.

Ardoino ha dichiarato la sua fede bianconera e ha parlato anche di un sogno futuro, anche se la sua è più una boutade: “Sono juventino dalla nascita. Abbiamo investito in una squadra di calcio in questo momento sottovaluta, ma che ci darà gioie. Che giocatore vorrei alla Juve? Mbappè… No, qualcuno di meno costoso. Sono dell’idea che si debba investire molto sui giovani, nelle primavere e nelle giovanili senza spendere troppi soldi in giocatori estremamente costosi. Zidane e Del Piero sono i giocatori che ho amato di più, da tifoso sarebbe auspicabile vederli di nuovo in bianconero”.