L’infortunio è un falso allarme: altro brivido per Inzaghi

Ancora paura per il tecnico dell’Inter: nuovo rischio dopo una partita in Nazionale

La gioia per il gol e la qualificazione raggiunta, ma anche la paura nei minuti di recupero per un infortunio che però sembra solo momentaneo.

L’Iran di Mehdi Taremi è una nuova qualificata ai Mondiali 2026. Decisivo il pareggio interno con doppia rimonta contro l’Uzbekistan. Il centravanti nerazzurro è stato grande protagonista: doppietta per il decisivo 2-2 con cui gli iraniani sono riusciti a centrare la qualificazione, mentre l’Uzbekistan sarà costretto a giocarsela nella prossima giornata contro gli Emirati Arabi Uniti, vittoriosi in Corea del Nord. Come detto però fondamentale per la nazionale persiana è stato il centravanti nerazzurro, che però ha destato non poca preoccupazione nel finale di gara.

Inter, paura Taremi nel finale di gara in Iran-Uzbekistan

In rete prima con un gran destro al volo su sponda di Azmoun e poi con un tocco ravvicinato da dentro l’area piccola da vero rapinatore d’area di rigore, Taremi ha fatto spaventare e non poco il popolo nerazzurro nei minuti finali.

In pieno recupero infatti, l’attaccante si è accasciato a terra dopo uno scatto, tenendosi la coscia. Taremi ha però resistito nel finale giocando i minuti conclusivi e poi è andato a festeggiare con i compagni la qualificazione, prima di sottoporsi alle interviste prepartita. Da capire dunque se il dolore fosse stato passeggero e non così grave, con il calciatore che ha forse cercato di perdere solo qualche minuto per riuscire a strappare il decisivo pareggio oppure se il problema fosse più serio. Di certo Simone Inzaghi non ha fatto i salti di gioia. Lui che già è alle perse con i dubbi legati alle condizioni di Lautaro Martinez e Denzel Dumfries.

Nel corso delle interviste post-gara però, Taremi non si è soffermato sul suo infortunio. Anzi ha parlato di Inter: “Ora spero di poter fare delle prestazioni migliori con la maglia dell’Inter in quest’ultima parte di stagione”. Parole che fanno capire come l’iraniano non sia certamente soddisfatto di quelli che sono i numeri fino ad ora messi insieme in maglia nerazzurra. In stagione infatti l’attaccante ha siglato solo 3 reti in 34 presenze in tutte le competizioni, un gol ogni 493 minuti, due dei quali su rigore. Numeri di certo deludenti per un giocatore approdato a Milano con tutt’altre aspettative. Ora anche Inzaghi e i tifosi si aspettano prestazioni differenti e numeri diversi: l’approdo nel finale di stagione sarà fondamentale. Nel frattempo Taremi ha decisamente fatto il suo con l’Iran, portandolo ai Mondiali insieme, per ora, a Giappone e Nuova Zelanda.