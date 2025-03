Pronto il sacrificio Leao: il sostituto è “mister 100MLN”

Tante cose cambieranno in casa Milan al termine della stagione, a partire dai giocatori che varcheranno i cancelli di Milanello.

L’andazzo di questa burrascosa annata ha fatto riflettere lo stato maggiore rossonero, pronto a compiere in estate una nuova rivoluzione che possa permettere al Diavolo di ripartire una volta e per tutte. Se ci sarà bisogno, il Milan sarà pronto a fare anche a meno dei suoi giocatori più rappresentativi, come ad esempio Rafael Leao, ad ulteriore conferma che tutte le storie d’amore possono avere una fine.

E quella tra i colori rossoneri ed il portoghese ha comunque regalato gioie immense che i tifosi rossoneri non dimenticheranno mai, ma la vita, così come il calcio, va avanti.

Milan punta su ‘mister 100MLN’ per sostituire Leao

Il rendimento di questa stagione potrebbe essere conseguenza diretta al fatto che il ciclo di alcuni giocatori al Milan è finito. Basti pensare a Fikayo Tomori, sempre più ai margini del progetto tecnico rossonero, o ad esempio Theo Hernandez, il cui futuro è diventato un vero e proprio rebus, tra rinnovo in stand-by ed offerte che faticano ad arrivare.

In questo gruppo potrebbe rientrarci anche Rafael Leao, seppur il numero 10 del Milan, in un modo o nell’altro, continua ad essere la stella più luminosa della formazione di Sergio Conceiçao. È difficile immaginare un Diavolo senza il portoghese, ma l’impressione è che difronte ad un’offerta equa Leao potrebbe lasciare Milano ed il Milan in estate, proprio come sarebbe potuto succedere la scorsa estate a fronte del forte ed insistente interesse del Barcellona negli ultimissimi giorni di calciomercato.

Semmai uno scenario del genere dovesse verificarsi, il Milan sarebbe pronto a puntare su ‘mister 100MLN’ Jack Grealish per sostituire Leao, giocatore che in questa stagione con la maglia del Manchester City ha però collezionato 26 presenze, 5 assist ed addirittura soli due gol in tutte le competizioni.

Milan, quale futuro per Leao?

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Transfermarkt, Jack Grealish potrebbe prendere il posto di Rafael Leao nel Milan. Un’indiscrezione, questa, che ha fatto parecchio rumore, anche perché legata al futuro del numero 10 rossonero.

Tirare le somme in questo momento della stagione non è però la mossa più giusta, anche perché nonostante tutte le difficoltà del caso, il Milan ha comunque la possibilità di giocarsi l’accesso alla prossima Champions League, con il quarto posto che oggi dista solo 6 punti. Spetterà poi al nuovo direttore sportivo decidere cosa fare con giocatori come Rafael Leao, ma l’impressione è che il Milan non se ne priverà così facilmente. Non come si vorrebbe far credere quantomeno, anche perché stiamo parlando del quinto miglior giocatori nella storia rossonera per gol ed assist in 250 presenze.