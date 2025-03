Niente Serie A: Conte firma con una big d’Europa

Conte è pronto per una nuova avventura in Europa. Dopo gli anni d’oro in Premier League e in Serie A, spunta la svolta sulla prossima destinazione

L’allenatore del Napoli è molto concentrato sul rush finale in casa azzurra con nove finali tutte da giocare in Serie A. Lo Scudetto resta un obiettivo a portata di mano, ma l’Inter continua a volare senza sosta superando anche l’Atalanta nello scontro diretto a Bergamo. Il futuro di Conte resta ancora in bilico: tante big della Serie A pensano a lui, ma spunta anche un top club europeo per trionfare in Champions.

Antonio Conte ha riportato subito in alto il Napoli facendo sognare i tifosi in ottica Scudetto. L’Inter resta la corazzata da battere in Serie A, ma Lukaku e compagni ci proveranno fino alla fine. Il pareggio a Venezia ha scombussolato i piani dell’allenatore azzurro, ma l’obiettivo fissato ad inizio stagione è stato il ritorno in Champions League.

La metodologia di Conte ha portato subito tanti benefici a tutto l’ambiente partenopeo: il presidente De Laurentiis cercherà di blindarlo in estate, ma è stato subito accostato a Juventus e Milan. Pochi minuti fa è arrivata la notizia dell’assalto di una big d’Europa che ha pensato al condottiero leccese per la prossima stagione.

Conte, addio Serie A: la svolta con una big d’Europa

La dirigenza partenopea vuole subito programmare la prossima stagione con l’immediato ritorno in Champions League. Conte si siederà al tavolo con il presidente De Laurentiis, ma pochi minuti fa è arrivata una bomba di mercato sul futuro dell’allenatore del Napoli.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Real Madrid avrebbe sondato la pista che porta ad Antonio Conte in caso di addio con Carlo Ancelotti. L’allenatore italiano potrebbe così dire addio ai blancos dopo le stagioni avvincenti alla guida del Real: il profilo di Conte resta in lizza per il futuro delle merengues.

La Juventus lo vorrebbe subito prelevarlo in estate dopo il Mondiale per club con un ritorno clamoroso al posto di Tudor. L’allenatore croato è arrivato soltanto poche ore fa a Torino per sostituire Thiago Motta nei prossimi mesi: la proprietà bianconera ha intenzione di puntare tutto su Conte, finito nel mirino anche del Real Madrid.

In estate è prevista una nuova rivoluzione in casa Juventus con l’imminente addio anche del ds Cristiano Giuntoli, criticato aspramente per le sue scelte considerate prive di senso. Conte potrebbe essere il sostituto ideale di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real: tutto può ancora succedere.