Juve, Conte al posto di Tudor: cifre choc e ritorno già deciso

Svolta in casa bianconera: già fatta la scelta per il nome del prossimo tecnico, ricaduta sull’attuale allenatore del Napoli

Una pausa per le Nazionali che in casa Juventus ha scatenato un vero e proprio terremoto. Il tempo per Thiago Motta è scaduto e ora il prescelto si chiama Igor Tudor.

I recenti risultati ottenuti dal club bianconero sono stati una vera e propria mannaia per il tecnico italo-brasiliano. Il club bianconero ha deciso di cambiare e di affidarsi al croato, disposto a fare da traghettatore e pronto a tornare a Torino, dove era già stato, oltre che come calciatore, anche come vice di Andrea Pirlo. Difesa a tre e gioco completamente diverso rispetto a quello proposto da Motta, con Yildiz che sembra rappresentare il punto interrogativo più grande. Queste sono solo alcune delle idee di Tudor, che a Torino però potrebbe restare pochi mesi.

Juventus, i tifosi hanno scelto Conte: è lui l’uomo da cui ripartire

Abbiamo infatti chiesto, attraverso un sondaggio pubblicato sulla nostra pagina X, da chi dovrebbe ripartire la Juventus a giugno con la nuova stagione. E la risposta non lascia dubbi.

Il 47,4% dei votanti, infatti, ha scelto Antonio Conte. L’allenatore in forza al Napoli è risultato essere il preferito e viene identificato come l’uomo giusto a cui affidare la squadra a partire dalla prossima stagione. Conte ha un contratto con il club campano fino al 2027, ma il clima non è dei migliori. Da febbraio il Napoli ha vinto solo un match, quello in casa contro la Fiorentina e ha perso punti preziosi. A pesare, forse, anche i mancati innesti chiesti dal tecnico nel mercato di gennaio. La partenza di Kvaratskhelia ha pesato e non poco e per sostituire il georgiano è arrivato Okafor ma solo nelle ultime ore. Un fattore da tenere in considerazione, che non ha aiutato a rasserenare il clima.

Ecco perché un addio di Conte in estate non è da escludere. Il 29,9% ha invece scelto un’altra vecchia gloria bianconera, Zinedine Zidane. Il francese è senza contratto e potrebbe tornare in panchina, guidando un’altra sua ex squadra. Più indietro, con le votazioni, Gasperini e De Zerbi. Il primo è stato votato dal 12,4% dei partecipanti al sondaggio, il secondo dal 10,2%.