Milan, colpo da Londra: scelto il sostituto di Leao

Leao è pronto a dire addio al Milan. Nel frattempo la dirigenza rossonera si vuole cautelare con un nuovo sostituto dell’attaccante portoghese: spunta la novità da Londra

Novità importanti sul fronte calciomercato per conoscere da vicino il futuro di Leao. Il talentuoso giocatore portoghese non vede l’ora di cambiare aria dopo tante stagioni in maglia rossonera. Dopo una crescita esponenziale, c’è bisogno di nuovi stimoli per splendere nuovamente di luce propria dopo le numerose critiche rivolte nei suoi confronti. Spunta la verità da Londra con un nuovo sostituto di spessore internazionale.

Una nuova rivoluzione estiva per far tornare a sognare i tifosi rossoneri dopo una stagione da dimenticare. Ora il Milan cercherà di centrare un posto in Europa, ma la concorrenza è diventata agguerrita su tutti i fronti. I rossoneri proveranno a raggiungere l’obiettivo fino alla fine sotto la guida dell’allenatore portoghese Sergio Conceicao, arrivato a Milano subito l’esonero di Fonseca.

La vittoria in Supercoppa italiana contro l’Inter ha ridato entusiasmo a tutto l’ambiente rossonero, ma i risultati non sono arrivati in Serie A con continuità. Spunta la nuova mossa a sorpresa da Londra per individuare subito il sostituto di Leao in caso di addio del talento portoghese.

Milan, doppio colpo da Londra: ecco l’annuncio se Leao va via

Una svolta decisiva per risorgere dopo una stagione da incubo, ma ora ci sarà una nuova rivoluzione per il progetto rossonero. Il Milan ha individuato già diversi profili interessanti in Premier League: ecco tutta la verità.

Come riportato dal portale, GIVEMESPORT, il Milan continua a monitorare da vicino le situazioni di Martinelli e Trossard dell’Arsenal e di Grealish del Manchester City, in vista del calciomercato estivo. La dirigenza rossonera si vuole cautelare in caso di addio del talento portoghese Leao, che è pronto a fare le valigie in estate.

Occhio anche alla situazione di Theo Hernandez sempre in procinto di dire addio al Milan per una nuova avventura entusiasmante. C’è aria di rivoluzione in casa rossonera per ritrovare entusiasmo ormai perso negli ultimi mesi. Anche dal punto di vista dirigenziale ci saranno novità importanti con il ruolo di Ibrahimovic da conoscere fino in fondo.

Gli ultimi mesi della stagione in corso saranno decisivi per prendere la miglior decisione possibile in casa rossonera. Ecco la novità assoluta per un Milan che vuole tornare a splendere.