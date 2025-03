Il Milan piomba sulla stellina della Premier: c’è un ostacolo per il ‘Diavolo’

Moncada in giro per l’Europa a caccia di giovani talenti: c’è soprattutto un nome nel mirino del club rossonero

Il Milan si muove per il nuovo Direttore sportivo, prima di virare con decisione sul prossimo allenatore per rimpiazzare Conceicao a fine campionato.

In pole per la carica di Ds c’è l’ex Juve Fabio Paratici, tallonato in particolare da Tare. La scelta sembra ristretta a questi due profili e prossimamente ci sarà la scelta definiva dell’Ad Furlani. Intanto Moncada continua a girare l’Europa a caccia di talenti che possono fare al caso del Milan in vista della prossima estate e sul taccuino del dirigente rossonero sarebbe finito anche Ethan Nwaneri. La stellina inglese di origini nigeriane sta brillando con la maglia dell’Arsenal e malgrado la giovane età si sta ritagliando uno spazio importante nell’undici di Arteta.

Calciomercato Milan, c’è Nwaneri nel mirino: per l’Arsenal però è incedibile

Il giovanissimo laterale offensivo ha appena compiuto 18 anni, ma nella stagione in corso ha sfruttato al meglio le occasioni concessegli dal tecnico spagnolo, mostrando subito tutte le sue qualità e grande personalità in campo.

Le prestazioni così di Nwaneri non sono passate sotto traccia, con il Milan che ha messo gli occhi sul baby talento come riporta Oltremanica la testata ‘Justarsenal.com’. Insieme al sodalizio rossonero, anche Real Madrid e Paris Saint-Germain hanno drizzato le antenne per il gioiellino dell’Arsenal. Da capire se il ‘Diavolo’ e le altre big d’Europa affonderanno il colpo, ma l’intenzione dei londinesi sembra chiara: i ‘Gunners’ considerano infatti incedibile il giocatore tra presente e soprattutto in chiave futura.

Nwaneri, classe 2007, ha già raggiunto una valutazione di circa 50 milioni di euro e nella stagione in corso in tutte le competizioni ha realizzato 8 reti malgrado non sia un titolare dell’Arsenal, mettendo a referto inoltre tre assist.