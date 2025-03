L’annuncio sul rinnovo di Inzaghi e 4 colpi per il futuro dell’Inter – Calciomercato.it

Le ultime sui nerazzurri nella nuova puntata di Ti Amo Calciomercato, programma in onda sul nostro canale Youtube

Dal rinnovo di Simone Inzaghi al mercato con quattro obiettivi nella nuova puntata di Ti Amo Calciomercato, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it. I nostri Alessio Lento e Carlo Roscito hanno approfondito l’argomento Inter con focus sul prossimo contratto del tecnico.

Inzaghi firma fino al 2027

Simone Inzaghi continuerà a restare sulla panchina dell’Inter per diversi anni. Il contratto del tecnico, in scadenza nel 2026, sarà rinnovato di una stagione con un’ulteriore opzione fino al 2028. Volontà del club dunque è dare massima fiducia e puntare forte sul tecnico piacentino. Un tecnico che ha saputo scrivere pagine importanti della recente storia nerazzurra ed è pronto a scriverne altre.

Beppe Marotta ha confermato che il rinnovo del tecnico sarà solo una formalità. Il presidente nerazzurro ha parlato chiaro: forte è la volontà di puntare sull’allenatore che l’Inter è intenzionata a trattenere.

Da Nico Paz ad Isaksen: il punto sul mercato

Oltre che di Simone Inzaghi, si è parlato però anche di mercato. Un mercato che, a differenza degli altri anni, sarà meno improntato sui parametri zero, ma più su calciatori giovani però già pronti. E in pole position c’è da tempo Nico Paz. L’argentino sta facendo faville a Como, ma il Real Madrid lo sta monitorando con grande attenzione e starebbe pensando di ricomprarlo, lasciandolo al Como un’altra stagione per maturare.

Alternativa a Nico Paz potrebbe essere Arda Guler, che al Real Madrid gioca poco e che ha un grande sponsor in casa nerazzurra: Hakan Calhanoglu. Nella lista di Marotta ci sono poi altri profili. Piace Isaksen, esterno d’attacco della Lazio, che ha però un costo elevato. Il danese, uno dei migliori nella stagione biancoceleste, ha una valutazione di 35 milioni di euro. E convincere Lotito non sarà facile. Un prezzo alto come quello che il Bologna da a Sam Beukema: l’olandese viene valutato attorno ai 40 milioni di euro. I nerazzurri dovranno fare nuovi acquisti nelle retrovie soprattutto per ringiovanire il reparto e il centrale rossoblù piace da tempo. Anche in questo caso convincere il Bologna non sarà facile, ma l’Inter potrebbe riuscire a giocarsi qualche carta inserendo anche possibili contropartite. Non va scordato come i rapporti tra i due club siano decisamente buoni. Un Inter dunque che guarda al futuro, non solo con Inzaghi, ma anche con nuovi innesti.