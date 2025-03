Inter: nuovo bomber per Inzaghi, decisivo lo scambio con Bastoni

In viale della Liberazione si lavora al calciomercato. Possibile una operazione con il centrale per andare a prendere un attaccante di livello

L’Inter è in piena corsa in ogni competizione e non si vuole fermare. Il prossimo mese si preannuncia fondamentale per i nerazzurri in chiave campo. Nove partite in 27 giorni con il doppio confronto con Milan e Bayern Monaco decisivo per il proprio cammino in Coppa Italia e in Champions League. Naturalmente gli uomini di Simone Inzaghi non vogliono perdere punti in campionato per avvicinare sempre di più lo Scudetto.

Nonostante la stagione sia nel suo clou, in viale della Liberazione si sta programmando il futuro. Tra i reparti che dovranno essere rinnovati c’è anche quello offensivo. Ad oggi sono certi di restare solamente Thuram e Lautaro. Arnautovic e Correa, a meno di clamorose sorprese, lasceranno a zero i nerazzurri. Da valutare anche la posizione di Taremi. L’iraniano non sta rispettando le aspettative e una sua cessione non è da escludere. Per questo motivo Marotta e Ausilio si stanno muovendo per andare ad individuare i calciatori giusti per rinforzare il reparto offensivo. Ed uno potrebbe arrivare tramite uno scambio con Bastoni.

Calciomercato Inter: Bastoni via, arriva l’attaccante

Tra i giocatori che in queste stagioni si sono messi in evidenza con l’Inter c’è sicuramente Alessandro Bastoni. Il difensore è diventato uno dei migliori centrali di tutta Europa e la sua duttilità rappresenta una carta molto importante per i tecnici. In stagione è stato utilizzato anche come quinto di centrocampo con grande successo. Qualità che non stanno passando inosservate ai club e uno sembra intenzionato a fare un sondaggio in ottica calciomercato estivo.

Secondo le informazioni di fichajes.net, il Liverpool avrebbe messo nel mirino Bastoni. I Reds sono alla ricerca di un sostituto di van Dijk e il centrale dell’Inter rappresenta un profilo apprezzato dagli inglesi. Una operazione non semplice considerato che i nerazzurri non pensano di cedere il proprio difensore. O almeno per la sua partenza si chiede una cifra intorno ai 60 milioni di euro.

Una valutazione elevata e che potrebbe portare il Liverpool a mettere sul piatto una contropartita. Sono diversi i giocatori in partenza dai Reds come per esempio Luis Diaz, Nunez e Diogo Jota. E magari proprio quest’ultimo sarà inserito nella trattativa con l’Inter per arrivare a Bastoni nel prossimo calciomercato. Difficile che si possa arrivare alla fumata bianca visto che i nerazzurri non si priveranno del centrale con una operazione simile. Ma gli inglesi un tentativo lo faranno nella speranza di trovare terreno fertile.