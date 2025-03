Calciomercato: il Liverpool ha scelto il sostituto di Van Dijk

Il Liverpool si muove. Il club inglese lavora per il futuro e per trovare un’alternativa di valore all’olandese Virgil Van Dijk, non più giovanissimo

Mercato: dalla Serie A al Liverpool

Il Liverpool sa la caccia ad un difensore. Il club inglese è alla ricerca del sostituto ideale di Virgil Van Dijk, il cui futuro ad Anfield resta incerto.

In estate i Reds proseguiranno nella rivoluzione dopo aver aperto un nuovo ciclo con Slot. Oltre a Momo Salah, ad un passo dal lasciare la Premier League, occhio anche al possibile addio di Virgil.

Il contratto del difensore olandese scade la prossima estate e, nonostante il club abbia sempre espresso il proprio interesse nel rinnovarlo, non c’è ancora nessun accordo per il futuro. In questo scenario, la dirigenza sportiva dei Reds starebbe scandagliato il mercato da mesi alla ricerca di un difensore centrale affidabile che possa subito prendere il posto di Van Dijk.

Per tale motivo, secondo le ultime notizie di mercato in arrivo dall’Inghilterra, il club inglese starebbe guardando in Italia, in particolare in casa Inter.

L’ultimo calciatore accostato ai Reds sarebbe il difensore nerazzurro Stefan De Vrij, ex Lazio. Il contratto del 30enne centrale olandese con il club italiano scadrà anche questo in estate e la dirigenza nerazzurra non sembra propensa al rinnovo.

Secondo quanto riportato da Fichajes.net, questo farebbe di De Vrij un’opzione di mercato estremamente interessante non solo in Italia ma anche all’estero.

La sua esperienza europea ed i costi non proibitivi, avrebbero attirato l’interesse della squadra di Arne Slot che prendendo il centrale olandese avrebbero poi modo di investire anche su un giovane.

Lo stipendio attuale del difensore si aggira intorno ai 3,8 milioni di euro a stagione, una cifra che il Liverpool non avrebbe problemi a corrispondere al calciatore e al suo entourage.

De Vrij porterebbe fin da subito leadership e qualità in costruzione colmando la lacuna che potrebbe creare l’addio di Van Dijk.

Napoli, concorrenza al Liverpool?

La notizia dell’interesse da parte del Livepool per De Vrij, più che un pessima notizia per la dirigenza dell’Inter, potrebbe cambiare anche i piani del Napoli.

Anche gli azzurri di Antonio Conte, infatti, negli ultimi mesi avrebbero avuto un abboccamento con gli agenti del calciatore per valutare la fattibilità della trattativa. Anche a gennaio gli azzurri avevano provato a convincere l’Inter a cedere il difensore, ma in estate la società campana avrà tempo e modo di ponderare l’investimento in difesa.