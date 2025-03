Calciomercato: hanno già preso Salah a zero, la svolta

Momo Salah è pronto a lasciare il Liverpool. L’esterno ex Roma e Fiorentina, dopo aver incantato in nelle ultime stagioni in Premier League, è pronto a salutare i Reds per una nuova avventura.

Calciomercato: Salah ad un passo dalla firma

L’eliminazione del Liverpool dalla Champions League per mano del PSG è stato un duro colpo per il club inglese oggi allenato da Arne Slot. Nonostante il primo posto in campionato, e la probabile vittoria della Premier League, in estate i Reds potrebbero essere protagonisti di una vera rivoluzione cominciata già un anno fa con l’addio di Klopp.

Il finale di stagione, infatti, secondo le ultime notizie di mercato in arrivo dall’Inghilterra avrebbe anche accelerato la decisione di Mohamed Salah, in scadenza di contratto a fine anno. L’attaccante egiziano, tra i fattori dell’ultimo decennio di successi dei Reds, sembra sempre più pronto a lasciare Anfield a fine anno non rinnovando il suo contratto con gli inglesi.

Le nuove regole imposte dalla Premier League, anche per gli stipendi dei calciatori, non permettono più ai club di oltremanica di offrire stipendio super. Forse anche per questo fatto l’ex Roma sembrerebbe pronto a dire addio non solo al Liverpool ma all’intero campionato.

Secondo quanto riportato da Fichajes.net, infatti, Salah sarebbe ad un passo dall’Arabia Saduta.

Nelle ultime settimane, due club della Pro League saudita avrebbero intensificato gli sforzi per convincere Salah ad accettare il trasferimento in Arabia.

Su di lui ci sarebbero l’Al-Nassr e l’Al-Hilal che già un anno fa si erano protagonisti di un’offerta choc al calciatore.

L’egiziano in questo modo avrebbe la possibilità di concludere la carriera in maniera più serena, seppur entrando a far parte di un campionato che ha attirato grandi nomi, come lo stesso Manè, suo ex compagno.

Il Liverpool, da parte sua, ha sempre dichiarato di voler provare a trattenere Salah ma lo stipendio messo sul piatto dagli Sceicchi non è neppur lontanamente pareggiabile.

L’offerta di rinnovo del contratto garantita dagli inglesi, non è stata considerata da Salah che probabilmente disputerà in primavera le sue ultime giornate di Premier League.

Lo stipendio di Momo Salah

Ma quanto percepirà Salah in Arabia? Il contratto dell’egiziano non sarà quello di Cristiano Ronaldo, e nemmeno quello offerto dai sauditi a Vinicius (Si parla di un’affare da un miliardo di euro in 5 anni). Ma per il calciatore sarebbe pronta un’offerta da 77 milioni di euro in due stagioni.

Uno stipendio enorme, per gli standard del calcio europeo, che alletta e non poco il calciatore che sembra ormai prossimo alla firma.