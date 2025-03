Il retroscena sull’esonero di Motta: quattro nomi per la Juve del futuro – Calciomercato.it

Le ultime sui bianconeri nella nuova puntata di Ti Amo Calciomercato, programma in onda sul nostro canale Youtube

Il retroscena sull’esonero di Thiago Motta e non solo nella nuova puntata di Ti Amo Calciomercato, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it. I nostri Alessio Lento e Carlo Roscito hanno approfondito l’argomento Juventus con focus sull’addio del tecnico italo-brasiliano e sul nome del possibile allenatore dei bianconeri nella prossima stagione.

Esonero Motta: tutto in 7 giorni

In 7 giorni, da domenica a domenica è cambiato il destino di Thiago Motta. Confermato da Giuntoli subito dopo il 3-0 subito contro la Fiorentina, arrivato dopo lo 0-4 in casa contro l’Atalanta, l’allenatore è stato esonerato ieri dalla Juventus. Al contempo, i bianconeri hanno annunciato l’ingaggio di Igor Tudor.

Il tecnico croato ha vinto la volata con Mancini accettando, come aveva anticipato da Calciomercato.it, un contratto di soli 3 mesi con opzione rinnovo fino al 2026 legata alla qualificazione alla prossima Champions. Il club di Exor ha una clausola per risolvere l’accordo prima del Mondiale per Club.

Tornando al licenziamento di Motta, che costerà complessivamente sui 20 milioni lordi, il cambio di direzione da parte della società è maturato dopo i colloqui tra la dirigenza e lo stesso tecnico della scorsa settimana. Nonché dopo i confronti con gli stessi calciatori.

La decisione di cambiare guida tecnica è stata presa anche per non perdere il quarto posto, l’ultimo utile per la Champions League, obiettivo vitale per il bilancio come per il mercato dell’estate che verrà.

Panchina Juve, i nomi per la prossima stagione: c’è anche Conte

Ma chi sarà il ‘vero’ sostituto di Motta? Sul taccuino ci sono i nomi di Antonio Conte, Gian Piero Gasperini e (ancora) di Roberto Mancini. Ma anche lo stesso Tudor, il quale si può giocare la conferma con un’ultima parte di stagione di altissimo livello.

Alla lista dei papabili vanno aggiunti anche i nomi di Stefano Pioli e Roberto De Zerbi, due ‘pallini’ di Giuntoli. Sempre ammesso che sarà di nuovo lui a scegliere l’allenatore della Juventus…