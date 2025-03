Fabregas firma con una big: c’è un solo ostacolo in Italia

Arrivano subito novità importanti per il futuro di Cesc Fabregas. L’allenatore spagnolo è volato in Spagna durante la sosta, spunta l’annuncio decisivo in Italia

Le sue idee di calcio hanno regalato già i primi risultati in Serie A. Il Como è ad un passo dalla salvezza dopo un inizio stagionale non troppo positivo: a gennaio sono arrivati rinforzi funzionale al gioco di Cesc Fabregas. In estate è pronto per la firma con una big della Serie A, ma c’è un problema da risolvere immediatamente. Scopriamo la prossima destinazione dell’allenatore spagnolo che è pronto a calcare palcoscenici importanti anche da allenatore.

L’allenatore spagnolo, Cesc Fabregas, ha approfittato della sosta Nazionale per volare in patria. Ha assistito così agli allenamenti del Real Madrid targato Carlo Ancelotti: giorni decisivi per continuare la sua formazione in campo e fuori. A Como si è subito trovato alla grande raggiungendo risultati importanti alla sua prima stagione in Serie A: le big italiane continuano a pensare a lui, ma c’è un grosso ostacolo da superare in Italia. Fabregas subito ha conquistato il campionato italiano, ma dovrà prendere subito una nuova decisione importante per il suo futuro: ecco la novità a riguardo.

Fabregas, la mossa a sorpresa: c’è un problema da risolvere

Allenare una big non è mai semplice: Thiago Motta è l’autentico esempio da tenere in considerazione. Fabregas dovrà migliorare su tanti aspetti: la differenza con il Como sarà abissale, ma l’allenatore spagnolo è pronto a mettersi in gioco ancora una volta.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Fabregas è pronto a firmare con il Milan: l’ostacolo è rappresentato dal fatto che detiene le quote del Como. L’allenatore spagnolo ha investito sul club lombardo, ma ora dovrà prendere una decisione definitiva per il prosieguo della sua carriera in panchina.

L’allenatore spagnolo è sempre in continuo aggiornamento per studiare ogni minimo dettaglio. Fabregas non vede l’ora di essere protagonista con una big italiana: il Milan potrebbe così pensare a lui, ma in lizza c’è anche Antonio Conte. Il sogno dei rossoneri resta proprio l’attuale allenatore del Napoli, accostato anche alla Juventus nelle ultime ore per un clamoroso ritorno a casa.

Le vie del calciomercato sono infinite per conoscere così la sua prossima squadra: una nuova rivoluzione estiva in casa rossonera che cercherà di centrare un nuovo piazzamento in Europa, ma non sarà facile dopo gli alti e bassi collezionati in stagione.