Fabregas e il Var, smentita clamorosa: “Chieda scusa”

Dichiarazioni durissime contro Fabregas, dopo che il tecnico dei lariani, al termine della gara contro il Milan, aveva sollevato dubbi sull’arbitraggio

Un sabato di campionato non banale, quello che ci siamo lasciati alle spalle. Milan-Como ha riservato tante emozioni come previsto, con un insieme di ribaltoni e colpi di scena che di certo ha divertito gli spettatori neutrali. Ennesima gara in cui i rossoneri sono andati sotto nel punteggio, contro una squadra brillante come i lariani, ma nella ripresa il Diavolo è riuscito a ribaltare il verdetto, centrando tre punti fondamentali. Hanno tenuto banco, a fine gara, le polemiche arbitrali sollevate da Fabregas.

La gara è cambiata nel giro di pochissimo tempo a inizio della ripresa. Da Cunha aveva realizzato il 2-0 per gli ospiti, poi annullato dal Var per fuorigioco millimetrico. Poco dopo, è arrivato il pareggio del Milan, che ha dato il la alla rimonta definitiva dei rossoneri. La decisione di annullare il gol del raddoppio dei comaschi è stata duramente criticata da Fabregas, che ha sostenuto come a suo dire il fuorigioco non ci fosse, adombrando il dubbio di un rilevamento ad hoc delle immagini. Una polemica cui, però, da parte milanista si risponde a tono, eccome.

Milan-Como, Ravezzani contro Fabregas: “Frasi di una gravità inaudita”

Altrettanto duro nelle sue dichiarazioni il giornalista Fabio Ravezzani, direttore di ‘Telelombardia’, che non ha gradito le affermazioni dell’allenatore spagnolo. Basandosi sul chiarimento regolamentare di Luca Marelli a ‘DAZN’, invitando Fabregas alla retromarcia e a chiedere scusa.

Marelli ha infatti spiegato come al Var il momento della partenza del passaggio, nelle immagini che rilevano possibili fuorigioco, viene elaborato automaticamente dal sistema e non in maniera manuale. Dunque, Ravezzani è andato all’attacco in un post su ‘X’: “Il fatto che un allenatore di serie A non sappia questa cosa basilare è di gravità inaudita. Se invece la sa e s’inventa l’intervento del fattore umano per fargli perdere la partita è in malafede, che sarebbe ancor peggio. Se ha un po’ di dignità, Fabregas chieda scusa”.