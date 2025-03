Fabregas alza la voce contro il VAR: “Non è fuorigioco, la palla era già partita”

Le parole di Cesc Fabregas ai microfoni di DAZN al triplice fischio della gara contro i rossoneri. Ecco quanto riferito dal tecnico spagnolo

Soffrendo tanto soprattutto nel primo tempo ma riuscendo a reagire e a ribaltare l’iniziale svantaggio grazie alle reti di Pulisic e Reijnders, il Milan batte il Como e riesce a dare continuità alla sofferta vittoria (sempre in rimonta) ottenuta al ‘Via del Mare’ contro il Lecce. Partita letteralmente dai due volti quella terminata da pochi istanti a San Siro che i rossoneri sono riusciti a portare dalla loro parte soprattutto grazie alla tecnica dei singoli. Ad ogni modo, non esce affatto ridimensionato il Como di Fabregas, capace di tenere testa al Milan per larghi tratti dell’incontro. Intervenuto ai microfoni di DAZN, il tecnico spagnolo ha toccato diversi argomenti nella consueta intervista post partita:

GESTIONE DELLA GARA -“Buona partita soprattutto nel primo tempo? Penso che abbiamo visto una partita diversa. Credo che abbiamo fatto una partita incredibile per tutti i 90 minuti. Mi si chiami perdente, ma lasciatemi perdere così: si gode vedere tanti calciatori che vengono qui per la prima volta fare un calcio del genere. Lavorare così tutta la settimana e fare in modo che questo succeda in campo con i ragazzi è un piacere, non si può spiegare. Parliamo solo del primo tempo come volete voi”.

DIFFERENZA TRA PRIMO E SECONDO TEMPO – “Non possiamo aspettare di venire qui a San Siro contro un Milan che ha perso le ultime e non aspettarci una reazione. Dopo c’è questo episodio contro di noi, la sfortuna che stiamo avendo in questa stagione.. per me non è fuorigioco perché se la palla la fermi un millisecondo prima, non è fuorigioco. Fanno partire il pallone quando piace loro. La palla era già partita quando hanno fermato la giocata ma a parte questo ci sono tanti tanti dettagli sfortunati in questa stagione che fanno un male terribile. Complimenti al Milan, bella squadra da Champions con calciatori di classe mondiale”.

Fabregas ‘bacchetta’ il Var, poi su Dele Alli: “Espulsione chiara”

La presa di posizione netta e decisa di Fabregas è maturata per via del millimetrico fuorigioco fischiato a Da Cunha che avrebbe portato il parziale sul 2-0. Sempre a DAZN, il tecnico del Como ha poi analizzato l’espulsione comminata a Dele Alli:

DELE ALLI RECUPERATO? – “In quel momento che hanno fatto il 2-1 sarebbe dovuto entrare Sergi Roberto ma preferivo darti qualche settimana in più. Alli è un calciatore che ti fa gol e ho provato a dare quella opportunità che magari in questo momento non merita. Il rosso era chiaro, ha lasciato mentre la squadra era in controllo e mancavano 5 minuti: è l’aspetto negativo della serata”.