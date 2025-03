Juventus, la reazione è incredibile dopo la notizia dell’addio dell’allenatore italo-brasiliano

In queste giornate di pausa per le Nazionali, la notizia di maggior rilievo è certamente l’esonero di Thiago Motta e la chiamata da parte della Juventus ad Igor Tudor. Il croato ha accettato di subentrare per tentare di raggiungere l’obiettivo quarto posto, una missione non semplice vista anche la grande bagarre in zona Champions.

Nel frattempo però un dato da tenere in considerazione è l’assordante silenzio dello spogliatoio a quasi trenta ore dall’ufficialità dell’esonero del tecnico italo-brasiliano. Nessun calciatore infatti, con una sola eccezione, ha deciso di esprimere attraverso i social un messaggio di saluto e apprezzamento nei confronti dell’allenatore a poco meno di 30 ore dalla notizia dell’esonero. Un segnale che fa decisamente riflettere su quella che poteva essere il peso e il rapporto dell’allenatore con lo spogliatoio e la squadra.

Juventus, niente saluti social: solo Mbangula ringrazia Thiago Motta

Il calciatore in questione è Samuel Mbangula. Il belga è stata una delle sorprese della stagione bianconera. Uno dei giovani a cui Motta ha deciso di dare fiducia sin dall’inizio dell’annata.

Attraverso una storia pubblicata su Instagram, Mbangula ha ringraziato Thiago Motta per il percorso insieme con un messaggio in italiano: “Grazie per tutto mister. Non vi ringrazierò mai abbastanza per avermi dato fiducia fin dal primo giorno e per avermi permesso di realizzare una parte del mio sogno, la più importante in ogni caso! Ci avete sempre voluto il meglio da quando siete arrivati e ce lo avete dimostrato. Vi auguro il meglio per il futuro”.

Parole che fanno certamente trasparire la stima da parte del giovane attaccante belga, ma sono sostanzialmente le uniche che sono arrivate tramite social. Nessun altro calciatore della Juventus, né della vecchia guardia, né dei nuovi acquisti, ha deciso di lasciare un messaggio. C’è da dire che ci sono alcuni calciatori che non sono particolarmente “social” e gli ultimi post risalgono ad inizio marzo o addirittura a più di un mese fa.