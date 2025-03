Dall’Inter alla Juventus: il vero erede di Vlahovic arriva dal ‘nemico’

Ennesimo duello tra Juventus e Inter sul mercato, un attaccante nel mirino dei bianconeri: la sfida è stata lanciata

La Juventus ricomincia da Igor Tudor, affidandosi al tecnico croato per le ultime nove gare di campionato e per il Mondiale per Club, per cercare di ottenere risultati migliori di quanto avvenuto nell’ultimo periodo con Thiago Motta. I bianconeri puntano a ribaltare il trend dei tempi recenti e anche a cambiare le prospettive per il proprio futuro.

Ci saranno di sicuro cambiamenti sensibili nel modo di stare in campo, per atteggiamento e non solo. Al nuovo tecnico la dirigenza chiede un approccio diverso e la capacità di sfruttare meglio gli elementi a disposizione. Tudor ripartirà dalla difesa a tre e rilanciando Vlahovic, finito nel dimenticatoio nelle ultime settimane. Parliamo pur sempre, per quanto riguarda il serbo, del miglior marcatore della Juventus con 14 centri e che dunque può tornare utile per la volata Champions. Non avendo dimenticato come si fa a segnare, stando a quanto dimostrato in nazionale.

Il rilancio in campo di Vlahovic non inciderà però, evidentemente, sul suo futuro. L’addio alla Juventus è già scritto, semmai ritrovarlo in buona forma sul terreno di gioco potrà aiutare nel monetizzare meglio la sua partenza. Intanto, si deve già pensare, necessariamente, al suo sostituto. Per il nuovo bomber, la Juventus incrocia le lame con l’Inter.

Calciomercato, la Juventus minaccia l’Inter per Castro: e il Bologna sogna l’asta

Da tempo, i nerazzurri seguono Santiago Castro, che non soltanto per il suo soprannome – ‘Torito’ – è stato individuato come perfetto complemento tecnico ed eventuale erede, un domani, di Lautaro Martinez. Ma ora, come riporta ‘Repubblica’, si segnala l’entrata in scena anche della Juventus.

L’argentino, con la maglia rossoblù, sta disputando una ottima stagione. Dal duello con il Bologna e con l’attaccante per un posto in Champions, alla volontà di portarlo a Torino. In Emilia, intanto, si sfregano le mani. Con Inter e Juventus pronte a sfidarsi, e con il Napoli che sullo sfondo pensa a sua volta a Castro, il Bologna sogna di scatenare l’asta, con una valutazione che già ora può schizzare tra i 40 e i 45 milioni di euro.