Non solo Motta e Giuntoli, la Juventus si spacca in due: il caos è totale

Il futuro dell’allenatore è ormai segnato, ma anche il dirigente rischia e la società è alle prese con una lotta intestina

Se non è un tutto contro tutti poco ci manca. Alla Juventus si è arrivati al momento della resa dei conti e le tensioni sono ormai inevitabili. La certezza (o quasi) è che Thiago Motta ha i giorni contati sulla panchina bianconera: prima del Genoa e dopo il Genoa, l’esonero appare già scritto ed è solo questione di capire quando e con chi sarà sostituito.

Due domande però che nascondono una situazione molto difficile con una società che sarebbe spaccata al suo interno: da una parte Giuntoli, dall’altra l’area meno sportiva della dirigenza, in mezzo John Elkann che è chiamato a prendere in mano le redini della situazione e provare a tirare fuori la Juve dalle sabbie mobili.

Una situazione particolare che è raccontata su X da Mirko Nicolino che fa il punto sul caos che sta caratterizzando gli ultimi giorni bianconeri. La situazione è descritta come una vera e propria lotta interna alla società: “Una corrente lavora per un allenatore e il suo staff. Un’altra spinge per altro allenatore con suo staff e un nuovo direttore sportivo. Male, male, male”. Il giornalista spiega poi qual è la divisione in casa bianconera: da una parte “chi al momento conta poco ma ha convinto Elkann ad intervenire” e che punta su Tudor e un nuovo direttore sportivo. Dall’altro lato c’è Giuntoli che spinge per la soluzione Mancini.

Juventus, Tudor verso la panchina: quando ci sarà l’esonero

A spuntarla, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe stata l’ala che pressa per l’arrivo di Igor Tudor e per un cambio manageriale al termine di questa stagione.

Dovesse essere confermata questa linea, il tecnico croato potrebbe sedersi sulla panchina della Juventus già contro il Genoa, con Thiago Motta esonerato all’inizio della prossima settimana. Poi sarà la volta dell’addio di Giuntoli e della scelta del nuovo ds: possibile un ruolo di maggior rilevanza per Giorgio Chiellini, ma tutto sarà deciso dopo che sarà risolta la questione tecnico.

Situazione dunque critica alla Juventus: l’esonero di Motta è ormai certo e presto potrebbe esserci anche quello di Giuntoli come risultato di una spaccatura interna che si è evidenziata con la scelta del nuovo allenatore.